新华社北京4月3日电（记者史竞男）中国新闻出版研究院3日在京发布《“一带一路”国际出版合作发展报告（第四卷）》。报告显示，2016年至2021年五年间，我国与“一带一路”相关国家签订版权贸易协议增幅达167%，丝路书香工程从2015年至今共资助近3000个项目，版权输出到80多个国家和地区。我国与“一带一路”相关国家的出版合作已建立牢固基础，并沿着提质增效的轨道稳步前进。

该报告由中国新闻出版研究院院长魏玉山主编，中国书籍出版社出版发行，采用国别报告结合案例的形式，反映了我国与“一带一路”相关国家和地区出版合作的发展状况、合作模式等。

报告显示，2021年我国与“一带一路”相关国家的版权贸易总数量为10162项，同比减少567项。其中版权输出8539项，同比减少579项，略有下降；版权引进1623项，同比增加12项，基本持平。在严峻的国内外环境下，我国对外版权贸易保持良好发展态势，显示出强韧的定力。在政府层面，通过开展和协调出版走出去工程项目，持续发力，扶持和引导“一带一路”出版合作。亚洲经典著作互译计划、经典中国国际出版工程、中外图书互译计划等共同为促进相关合作搭建平台、创造条件。

魏玉山介绍，在相关部门指导下，我国出版单位与相关国家和地区共同搭建学术、文学、少儿出版合作平台，范围遍及中东欧、东盟、阿拉伯地区等重点区域，架起中外双方密切合作的桥梁。此外，网络文学“出海”掀起新的热潮，在东南亚出版市场产生日益重要的影响力，其空前繁荣催生海外网文创作。中国作家协会发起成立“一带一路”文学联盟，得到多国文学组织和文学家的积极响应，进一步从出版前端保证优质内容的创作与交流。

专家表示，站上新的历史起点，我国出版业要坚持高站位、高水平、高起点、高质量、高标准，切实提升国际传播效能，积极塑造可信可爱可敬的中国形象，将“一带一路”国际出版合作不断引向深入，让走出去步伐更加坚实。

由中国新闻出版研究院组织撰写的《国际出版业发展报告（2021版）》同步发布。该报告显示，面对重重挑战，各国图书市场整体表现平稳好于预期，数字出版销售对市场的弥补、民众对特定图书品类的需求、畅销书市场对图书销售的拉动为各国出版市场带来生机，出版业市场呈现出持续回稳趋暖的发展态势。

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