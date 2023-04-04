4月3日，在纳米比亚温得和克的伊曼纽尔·谢菲迪中学课堂上，一名学生体验针灸。新华社发（穆萨·卡萨克摄）

新华社温得和克4月3日电（记者陈诚 余音潼）第15批中国援纳米比亚医疗队队员3日在位于纳首都温得和克的伊曼纽尔·谢菲迪中学为50多名学生带来一堂别开生面的中文课。他们用针灸、火罐作教具，以传统中医文化为内容，让同学们在寓教于乐的沉浸式体验中学习中文。

4月3日，在纳米比亚温得和克的伊曼纽尔·谢菲迪中学课堂上，校长卡奇翁瓜体验拔火罐。新华社发（穆萨·卡萨克摄）

纳米比亚大学孔子学院中方院长刘典波在接受新华社记者采访时说，目前孔子学院在纳共设9个中文教学点，超过300名师生学习中文。中国援纳医疗队队员去年曾走进学校客串老师，获得师生一致好评。今年中国医疗队再次走进校园，将寓教于乐、寓教于“医”的教学方式延续下去。

4月3日，在纳米比亚温得和克的伊曼纽尔·谢菲迪中学课堂上，一名学生体验艾灸。新华社发（穆萨·卡萨克摄）

谢菲迪中学校长卡奇翁瓜表示，这样的中文教学方式应该成为常态，让同学们在学习语言文化的同时，也能亲身体验中医的神奇之处。随后，卡奇翁瓜亲身体验了针灸、拔火罐等传统中医项目。

4月3日，在纳米比亚温得和克的伊曼纽尔·谢菲迪中学课堂上，一名学生体验拔火罐。新华社发（穆萨·卡萨克摄）

9年级学生威廉姆斯在体验拔火罐和针灸后对记者说：“这是我第一次体验中医，从最初的紧张、害怕到后来的放松、享受，老师们用英文和中文讲解中医文化，对我来说是一种全新的体验。”

4月3日，在纳米比亚温得和克的伊曼纽尔·谢菲迪中学课堂上，一名学生体验推拿。新华社发（穆萨·卡萨克摄）

纳米比亚大学孔子学院2016年在谢菲迪中学开设中文课程，迄今超过150名学生完成中文课程的学习。

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