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“人类命运共同体下的国际新秩序” 研讨会在罗马举行

2023年04月04日08:46 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马4月3日电 （记者孔歌）由意大利国家研究委员会国际法研究所主办的“人类命运共同体下的国际新秩序” 研讨会日前在罗马举行。国家研究委员会国际法研究所所长马尔切利、国家研究委员会社会人文科学部主任帕莱亚、罗马大学国际法教授恩佐·坎尼扎罗、民主研究与促进中心联合主席阿里卡莱、拉普拉塔大学中国研究中心主任玛丽亚·弗朗西斯卡·斯塔亚诺等专家及当地商界、学界和媒体人士近百人出席了此次研讨会。中国驻意大利大使贾桂德应邀出席研讨会并致辞。

“构建人类命运共同体，不是单打独斗，而是共商共建；不可能一蹴而就，而是需要持续推进。构建人类命运共同体是一个美好的目标，需要我们共同努力。” 贾桂德在致辞中表示，在构建人类命运共同体精神的引领下，中国始终是国际秩序的维护者。中国全方位参与多边事务，加入了几乎所有普遍性政府间国际组织，签署600多项国际公约。 意大利同样是国际多边事务的重要参与者和多边主义的践行者。

贾桂德指出，个别国家总是把“以规则为基础的国际秩序”挂在嘴边。我们不禁要问，他们所谓的“规则”是谁制定的？与国际秩序又是什么关系？战后国际秩序是战时盟国在反法西斯战争中建立起来的，七十多年来有所演进，但国际秩序的基本框架依然有效，必须加以维护。那就是：以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。

与会嘉宾高度评价人类命运共同体理念，认为该理念体现的中国智慧能有效应对全球性问题，超越西方地缘博弈思维，符合人类社会发展潮流，国际社会和学术界应予重视、加强研究。嘉宾们认为人类命运共同体理念遵循国际法原则，对维护世界和平有积极意义。研讨会上，嘉宾们还围绕如何构建以法律为基础的新国际秩序、新国际多边主义、国际关系民主化以及保护海洋生物多样性等问题深入讨论、交换看法。

意大利国家研究委员会于1923年成立，1945年成为意国家研究机构，是最重要的科研机构之一。

(责编：燕勐、杨牧)

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