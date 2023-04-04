人民网开罗4月3日电 （记者黄培昭、沈小晓）4月3日，由中国文化和旅游部、埃及文化部、阿拉伯国家联盟秘书、中国驻埃及大使馆共同主办的“艺汇丝路—中阿知名艺术家采风作品展”暨中阿艺术家对话沙龙活动在埃及艺术宫隆重开幕。

中国文化和旅游部部长胡和平、埃及文化部部长纳菲·齐拉尼、阿拉伯国家联盟助理秘书长海法·阿布·加扎莱、中国驻埃及大使廖力强与来自中国、埃及、黎巴嫩、约旦、阿尔及利亚等国的艺术家代表共同出席开幕式。胡和平宣读了国家主席习近平给阿拉伯艺术家的复信。

胡和平在致辞中表示，习近平主席的复信高度评价了阿拉伯艺术家们对促进中阿民心相通作出的重要贡献，再次倡导加强中阿文明交流互鉴，推动构建面向新时代的中阿命运共同体。他就推动中阿文化艺术合作提出五点建议：一是扩大人员往来，促进民心相通；二是拓宽交流渠道，完善合作机制；三是挖掘文化精粹，展现时代风貌；四是共建“文化丝路”，拓展交流合作；五是落实全球文明倡议，推动人类文明进步。

齐拉尼热烈欢迎中国文化和旅游代表团到访埃及。她表示，70年来，埃中各领域关系不断发展，两国均拥有丰富的文化遗产，都倡导尊重彼此文化，文化合作始终是发展两国关系和增进双方人民友谊的重要推动力。本次展览充分彰显了丝绸之路在促进各国文化交流中的突出作用，期待埃中文化合作进一步深化。

海法表示，阿中双方均拥有历史悠久的文明和丰富的文化艺术资源，加强文化合作是增进双方文明交流互鉴、民心相通，持续共创美好未来的有效途径。本次文化盛事展现了阿拉伯国家希望同中方加强各领域合作的强烈意愿。阿盟将积极致力于促进阿中各领域合作关系持续发展。展览开幕式后，嘉宾们共同出席了中阿艺术家对话沙龙活动。

中国美术馆馆长吴为山等中国赴埃采风艺术家，黎巴嫩文化部部长艺术顾问兼黎巴嫩造型艺术家工会主席尼扎尔·达希尔、约旦前艺术家工会主席穆罕默德·贾卢斯、突尼斯女艺术家莱伊拉·茜莉等10余位阿拉伯艺术家代表分享了在中国和阿拉伯国家采风的收获与感悟、中阿艺术在时代语境下的继承与发展，共同展望未来的交流与合作。

“艺汇丝路——阿拉伯知名艺术家访华采风创作活动”系中国文化和旅游部在中阿合作论坛框架下举办的重要文化交流品牌项目，自2009年至今，已连续举办11届，累计邀请来自22个阿拉伯国家的170余名艺术家访华，创作出487件绘画、雕塑和陶瓷作品，由中国文化和旅游部收藏。

与此同时，中国艺术家也多次远赴阿拉伯国家采风。本次展览展出阿拉伯艺术家的47幅绘画精品和中国艺术家的30幅中国画、瓷画作品，以及根据阿拉伯艺术家作品进行再创作的10幅瓷画，展期为4月3日至4月30日。

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