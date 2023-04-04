人民网开罗4月3日电 （记者黄培昭、沈小晓）4月3日，文化和旅游部部长胡和平在开罗会见埃及文化部部长齐拉尼，双方就深化中埃文化交流合作深入交换意见。

胡和平表示，中埃同为文明古国，两国政府高度重视双边文化交流与合作。近年来，在两国元首的引领擘画下，中埃人文交流不断走深走实，持续增进两国人民传统友好。中方愿与埃方一道，落实首届中阿峰会精神，支持中埃文化企业对接，加强文化人才培养，促进两国青年交往，不断提升双边交流与合作水平，为中埃全面战略伙伴关系夯实人文基础。

齐拉尼感谢中方对发展埃中文化关系的重视。她表示，埃方愿与中方一道，以首届阿中峰会精神为指引，携手推进阿中务实合作“八大共同行动”，共同举办一系列文化交流与合作活动，增进埃中人民相互了解和传统友谊。

中埃文化交流与合作源远流长。1956年4月，中埃政府代表在两国建交之前就在开罗签署了两国政府文化合作协定。迄今为止，中埃双方签订了10个文化合作协定执行计划，为双边文化交流与合作提供了制度保障。自2016年中埃文化年举办以来，中埃文化合作进入了新阶段，开启了新篇章，人文各领域交流发展态势良好，各类线上线下品牌活动影响力不断扩大，持续为中埃全面战略伙伴关系注入文化力量。

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