本报记者 廖睿灵

程 硕制图（新华社发）

中国发展高层论坛2023年年会开幕式现场，跨国企业共话投资中国心声。

新华社记者 李 鑫摄

华晨宝马生产基地大规模升级项目（简称“里达工厂”）在辽宁沈阳开业。

新华社记者 杨 青摄

第五届进博会技术装备展区霍尼韦尔展台，参观者在工作人员指导下体验模拟飞行。

新华社记者 张可任摄

凯德投资设立的中国产业园核心型人民币基金Ⅱ期，收购位于上海市杨浦区五角场商圈的尚浦中心。

受访者供图

最近，“外企高管密集访华”成了海内外关注的话题。

仅在3月23日至3月28日6天内，中国商务部部长王文涛就会见了包括雀巢集团、宝马集团等在内的10多家跨国公司高管。与此同时，各项展会筹办如火如荼，投资活动紧锣密鼓开展。生机勃勃的中国市场，正向世界释放强大磁力。不少跨国公司高管说，再次来到中国，走市场、谈合作，每天行程都安排得满满当当，收获颇丰。

老友到来，期待发掘中国市场新机

“这是我时隔3年再次来到中国，计划4月份在中国待半个月，除了北京，我还会去上海、香港、杭州等城市。我们会继续全方位投资中国，中国的高质量发展和对外开放，为我们提供了难得的机遇。”在不久前举行的中国发展高层论坛2023年年会上，梅赛德斯-奔驰集团股份公司董事会主席康林松说。

和康林松一样，近期不少访华的中国老友，都有一个相似的身份——跨国公司高管。很多外企高管表示，这是他们近3年来首次访问中国，迫切期待通过这一契机，在中国市场发掘新的合作机遇。

“除了参加中国发展高层论坛，我们还在中国安排了多场会议，与业务合作伙伴见面洽谈，希望能借此机会在中国扩大我们的业务范围。”安联集团董事会主席兼首席执行官奥利弗·贝特说。

此次到访中国的西门子能源股份公司总裁兼首席执行官克里斯蒂安·布鲁赫，行程安排得很满，不仅要见中国的同事和团队，还要会见政府部门和有关合作伙伴，“我需要了解中国能源转型面临的机遇和挑战，也想更好地了解中国市场，以确保我们未来继续做出正确的决策。”他说。

外企高管纷纷访华，背后是对中国这个14亿多人消费大市场的信心。

前不久，中国贸促会对160多家在华外资企业和外国商协会开展调研。结果显示，99.4%的受访外资企业对2023年中国经济发展前景更有信心，表示将继续在中国投资兴业，分享中国的发展红利。此外，98.7%的受访外资企业表示将维持和扩大在华投资。

再看开年以来中国经济的表现。今年前2个月，全国服务业生产指数同比增长5.5%；2月末，广义货币余额同比增长12.9%；3月份，全国制造业采购经理指数达51.9%……持续复苏、稳中向好的中国市场，正向世界经济复苏注入信心。

“过去三年，尽管受疫情影响，松下仍然在中国多个城市持续开展新投资，这正是我们对中国市场充满信心的表现。”松下电器中国东北亚公司有关负责人告诉本报记者，“伴随中国疫情防控转向新阶段，中国经济正呈现回暖向好趋势。我们注意到，近期中国出台了多项提振消费的政策措施，相信在这些新政推动下，中国经济会以更快速度复苏发展。”

深耕中国，在华投资结构持续优化

伴随中国经济迈向高质量发展，外商在华投资结构也在持续优化。中国贸促会调研显示，受访外资企业在华布局优先考虑的投资方向，依次是新型工业化、绿色低碳产业、健康中国建设、数字中国建设、乡村振兴、重大文化产业项目、金融服务等。

“我们在中国扎根已近90年。如今，中国已经成为霍尼韦尔全球第二大市场，也是公司最大的增长型市场。”霍尼韦尔特性材料和技术集团副总裁兼亚太区总经理刘茂树告诉本报记者。

在“双碳”目标驱动下，绿色低碳转型正成为中国经济社会发展的广泛共识。对于化工、建筑、航空等碳排放量较高的行业而言，转向绿色发展，既面临减排挑战，也孕育着技术创新应用机遇。

“作为可持续发展践行者，我们有约60%的新产品研发都以改善客户的环保表现和社会效益为出发点。”刘茂树介绍，今年2月，集团和中国石油广东石化公司合作的炼化一体化项目260万吨/年芳烃联合装置正式投产，霍尼韦尔在其中提供的系列创新技术和解决方案，能有效助力炼化行业企业节能降耗，实现可持续发展目标。“霍尼韦尔的核心业务与中国市场需求相契合，我们积极结合全球经验和本土创新，不断开发定制化产品和服务，用科技赋能实体经济，从而与中国经济转型升级实现共赢。”

“我们坚持结合中国经济社会发展需要，推进集团业务不断壮大。”松下电器中国东北亚公司上述负责人说，“近些年，中国新能源汽车发展势头强劲。我们和丰田合资建立了大连泰星能源有限公司，主要为新能源汽车提供方形锂电池。在去年的进博会上，我们还发布了电池资产管理和延长电池寿命的云分析服务。另外，围绕促进氢能产业发展，我们也在大力推进氢燃料电池的投资应用。今年2月底，松下无锡的电池工厂落成冷热电三联供的氢能示范项目，松下生产的5kW纯氢燃料电池，结合太阳能发电系统和储能系统，能为工厂供电供热，同时结合松下的制冷技术，在夏季提供冷气。这一过程完全实现零碳排放，为传统工厂能源转型提供了新的思路。”

伴随生活质量的不断提升，消费者对于健康管理的意识和需求日益增长。不少跨国公司注意到这其中蕴藏的投资机遇。

今年正值欧姆龙进入中国市场30年整，集团定下了一个“小目标”：2024年，在慢性疾病管理领域，成为行业内提供综合性服务排名第一的企业。

“《‘健康中国2030’规划纲要》对健康产业发展作出了重要部署，我们的业务正是围绕健康中国建设，贡献企业力量。”欧姆龙健康医疗（中国）有限公司常务副总经理东谷隆史告诉记者。在助力优化医疗保障方面，欧姆龙通过打造MMC健康便利店，将医疗级监测设备搬进距离人们生活场景更近的药店，推动医疗资源进一步下沉。

“如今中国国民的健康意识正不断提升，这为我们发展中国健康市场创造了更多机遇。今年伴随稳经济系列政策措施效应进一步显现，我们相信中国市场会继续回暖向好，我们也将持续加大相关领域投资力度。”东谷隆史说。

筑巢引凤，更大力度吸引和利用外资

数据显示，今年1-2月，全国实际使用外资金额2684.4亿元人民币，同比增长6.1%。

外商为何持续加码在华投资？除了看好中国市场外，“完善的供应链产业链”“良好的营商环境”是跨国企业频繁提及的关键词。

今年1月，豪雅株式会社旗下豪雅光掩膜版项目签约落户重庆两江新区。该项目总投资超20亿元，建设平板显示器用光掩膜版生产线，达产后预计年产能约2250张光罩产品，将有力助推两江新区电子信息产业发展。豪雅株式会社有关负责人向记者介绍，此次投资，集团正是看中了两江新区拥有完备的电子信息产业链。在中国，从原材料配套到面板制造，再到模组组装等，各类产品需求都能得到较快响应。

“中国是霍尼韦尔全球主要的研发中心和制造基地之一，得益于中国完整的产业体系、超大市场规模和良好的营商环境，外资企业能更好地参与中国市场并发挥价值，与本土合作伙伴携手并进。”刘茂树说。

栽下梧桐树，自有凤凰来。今年的政府工作报告提出，更大力度吸引和利用外资，要求“做好外资企业服务工作，推动外资标志性项目落地建设”。

商务部新闻发言人束珏婷近日表示，商务部将大力开展“投资中国年”招商引资系列活动，目前已陆续启动。“中国各地资源禀赋、产业发展各具特色，希望通过一系列‘请进来’‘走出去’的推介活动，全面展示各地投资机遇和比较优势。”束珏婷说。

“今年政府工作报告对做好外资企业服务工作作出重要部署，我们将积极推动服务外资企业工作重心转向开展深度调研、推动优化营商环境、帮助地方招商引资等方面，更大力度促进外资稳存量、扩增量。”中国贸促会新闻发言人王琳洁说，贸促会将组织更多政策宣讲会、政企对话会，引导外资企业深入理解中国政策举措，增强在华经营信心。

“我们还将多措并举开展招商引资，举办全球贸易投资促进峰会等系列品牌展会，密切与驻华使领馆、外国商协会和跨国企业的交流，做好项目对接撮合，推动重大项目落地。”王琳洁说。

(责编：白宇、崔越)