本报记者 张慧中

日前，德国政府正式公布了新修订的《技术移民法》草案，该草案在2020年3月1日通过的《技术移民法》基础上，进一步放宽对来自各国尤其是非欧盟国家的技术移民限制，旨在缓解该国劳动力不足问题。该草案仍需经联邦议会审议通过后方能施行。

近年来，德国劳动力不足问题愈发突出，特别是教育、技术、医疗、建筑和公共服务等领域都呈现较为明显的短缺情况。根据德国工商总会年初发布的调查显示，德国2.2万家受访企业中，53%的企业面临劳动力紧缺状况，存在招工困难问题的企业创下历史新高。德国工商总会副总干事阿希姆·德尔克斯表示：“技术工人短缺不仅给企业带来负担，还会危及能源转型、数字化及基础设施建设等未来发展。”

据德国联邦统计局预测，到2035年，德国到达退休年龄的人口，即67岁及以上人口数量将比目前增长近400万，总数将达2000万。分析认为，如果不采取应对措施，届时德国将出现700万劳动力缺口。基于现实情况，德国政府在积极应对老龄化问题、提高生育率的同时，希望通过修改现有法律，放宽对技术移民等方面的限制、简化签证流程，缓解劳动力不足困境。

《技术移民法》新草案将对非欧盟国家公民推出“机会卡”。它将对申请人的年龄、与德国的联系、工作经验及德语水平四方面进行积分评估后发放。“机会卡”持有者只要经济上能够支持其在德国的生活，即可得到一年的居留许可，其间可在德国一边生活一边寻找工作。在欧盟国家给第三国高学历人才颁发的“欧盟蓝卡”方面，新草案将降低持卡人年薪标准，对能证明以往工作经验的IT领域人员也将取消学历限制。新草案还规定，对于其官方资质证书为非英语或非德语国家颁发的技术移民，只要其在该领域具有丰富工作经验，可免于德国的官方认证过程。对于国际学生，新草案也将给予他们更多法定打工时长，以及在主学业之外的其他培训机会。

据预测，新草案最终获得通过后，每年将吸引6.5万名技术移民来到德国。除此之外，德国政府也计划修改现有的《公民法》，缩短申请德国国籍所需时间，以及取消对于非欧盟国家移民的双重国籍限制。

（本报柏林4月3日电）

《 人民日报 》（ 2023年04月04日 17 版）

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