本报记者 刘 慧

马来西亚央行不久前公布的数据显示，2022年该国经济增长8.7%，为22年来最高，超过政府预期的6.5%至7%的目标。其中，服务业复苏最快，增长10.9%；其次是制造业，增长8.1%。马来西亚总理安瓦尔认为，这表明消费者、企业和投资者对马来西亚经济的信心正在恢复，预计今年经济将增长4.5%。

马来西亚经济从去年4月开始反弹。到第三季度时，经济增长率高达14.2%。第四季度经济表现也超过预期，增长7%。从第四季度开始，个人消费回暖，带动内需持续扩大，成为经济增长的主要驱动力之一。国内经济的恢复吸引了更多外资流入。马来西亚投资发展局日前公布的报告显示，2022年马来西亚共批准外国直接投资1633亿林吉特（1元人民币约合0.64林吉特），其中来自中国的投资额为554亿林吉特，占比33.9%。

对外贸易反弹也是马来西亚经济的一大亮点。2022年该国进出口总额为2.85万亿林吉特，同比增长27.8%，也是连续第二年超过两万亿林吉特大关。其中，出口额为1.55万亿林吉特，同比增长25%，电子电器产品占比最大；进口额达1.3万亿林吉特，增长31.3%。

受美国持续加息和全球经济复苏乏力等因素影响，去年马来西亚面临本币走弱、通货膨胀抬头等多重挑战。为稳定经济、保障民生，政府推出多项补贴计划，总额达773亿林吉特。其中，消费补贴计划涵盖食用油、面粉、电力、燃油等，以帮助民众降低生活成本。此外，马政府还通过社会福利援助计划向渔民、农民等低收入群体提供援助资金；通过经济振兴计划、工资补贴计划等，为受疫情影响的公司提供资金支持，帮助企业渡过难关，稳定就业。

马来西亚国家银行认为，内需仍是今年马来西亚经济增长的关键。在劳动力市场持续恢复和多个投资项目落地的带动下，内需将持续释放。此外，服务业和制造业将继续保持增长，旅游业复苏也将起到促进作用。该行行长尤努斯表示，虽然外部需求疲软可能导致出口放缓，但马来西亚经济不会陷入衰退，将继续以更加温和的速度增长。

“马来西亚经济在不确定和极具挑战的全球环境下展现了韧性。”安瓦尔说，政府将逐步降低国家债务水平，平衡发展经济的相关举措，不断改善国家经济状况。

安瓦尔日前在吉隆坡举办的2023年“投资马来西亚”论坛上发表主旨演讲时表示，中国是促进经济增长的关键引擎，也是马来西亚重要的经济伙伴。专家分析认为，中国已连续14年成为马来西亚最大贸易伙伴，中国经济的加快复苏将为马来西亚经济增长提供积极助力。据中方统计，2022年中马双边贸易额为2036亿美元，同比增长15.3%；截至2022年底，中国对马来西亚各类投资累计167.9亿美元。

尤努斯表示，中国经济持续向好，有助于提振马来西亚经济。马来西亚智库义腾研究中心认为，随着中国优化疫情防控措施，有序恢复中国公民出境旅游，预计今年两国经济贸易合作将更加活跃。

《 人民日报 》（ 2023年04月04日 17 版）

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