本报记者 沈小晓 曹师韵

联合国政府间气候变化专门委员会日前在瑞士因特拉肯正式发布第六次评估报告，认为国际社会迄今所做工作的速度、规模不足以应对气候变化，要将全球升温控制在1.5摄氏度以内面临空前挑战。报告强调，当前已有多种可行且有效的选择来减少温室气体排放并适应人为造成的气候变化，如果现在采取正确行动，可能会带来转型变革，仍然可以确保所有人都有一个宜居的、可持续的未来。

联合国秘书长古特雷斯在报告发布前的视频致辞中呼吁，将全球升温控制在1.5摄氏度以内是可以实现的，这将在气候应对行动中实现质的飞跃。“这份报告是一个号角，呼吁每个国家、每个部门以及在每个时间框架内，大规模加速应对气候变化的努力。”古特雷斯说。

极端天气愈加频繁和强烈

全球变暖比预期来得更快。过去一个多世纪以来，化石燃料的使用以及不平等且不可持续的能源及土地利用导致全球气温持续上升，已经比工业化前水平高出1.1摄氏度。全球可能会在未来20年内超过危险的升温阈值。古特雷斯表示：“过去半个世纪，温度的上升速度创下2000年来的最高值，二氧化碳浓度是200万年来的最高值。‘气候定时炸弹’正在嘀嗒作响。”

报告内容显示，全球升温引发的极端天气正变得愈加频繁和强烈。根据欧盟下属气象机构哥白尼气候变化服务局的数据，2022年是欧洲有记录以来第二热的年份，2022年夏季是欧洲有记录以来最热的夏季，刚刚过去的冬季则是欧洲有记录以来第二暖冬。当前，欧洲大陆南部和中部地区出现严重干旱，法国、西班牙和意大利北部地区已受到干旱影响，欧洲西南部地区火灾频发，引发人们对农业、能源、供水等方面的担忧。

在澳大利亚，悉尼3月份平均气温高于往年，该市可能迎来165年来的3月最高平均温度。印度前不久也发布了今年来首个高温警报，多地气温刷新同期纪录。阿根廷正遭遇有记录以来最热的夏季，主要产粮区持续遭遇历史性干旱，专家预计2023年该国玉米、大豆等农作物比去年至少减产20%—30%，小麦出口将下降28%，农民预计遭受140亿美元损失。

连日来，强龙卷风、雷暴等极端天气袭击美国多州，致死人数仍在持续上升。美国气象学家表示，随着全球气候变暖，美国中西部和南部地区龙卷风、雷暴等极端天气将更加频繁。在非洲，2月下旬，有记录以来持续时间最长的热带气旋“弗雷迪”登陆非洲，持续影响马拉维、莫桑比克和马达加斯加，强降雨和强风天气造成洪灾、风灾、山体滑坡和泥石流等自然灾害，已导致超过500人死亡，数万人流离失所。在拉美，2月，巴西圣保罗州沿海地区因连续强降雨引发洪灾和山体滑坡，多处房屋倒塌、道路塌方，死亡数十人。

实现气候正义至关重要

根据报告，全球范围内的极端热浪、干旱、洪水等灾害毁掉了数百万人的家园，重要生态系统面临“越来越不可逆转的损失”。报告强调，气候变化将持续造成损失和破坏，对全球最脆弱人群和生态系统的打击尤其严重。要将全球平均气温升幅控制在1.5摄氏度以内，各方需要在10年内全力、快速且持续地减少温室气体排放。古特雷斯呼吁各方“按下快进键”，确保在最后期限实现净零排放。

面对气候变化的冲击，实现气候正义至关重要。世界气象组织不久前发布的《2021年非洲气候状况》报告指出，非洲的温室气体排放量仅占全球温室气体排放量的2%—3%，但非洲国家受气候影响的程度与之不成比例。巴基斯坦国民议会议员、负责气候变化事务的国民议会秘书处秘书娜兹·俾路支批评说，巴基斯坦碳排放量仅占全球约1%，却遭受严重气候冲击，这一切是“不公平的”。

发达国家曾长期享受无序碳排放带来的发展红利，人均历史累计碳排放量远超发展中国家。对于全球气候变化，发达国家有不容推卸的责任和不容逃避的义务。发达国家在2009年哥本哈根会议上承诺提供每年1000亿美元气候援助资金，至今口惠而实不至。古特雷斯呼吁，各方应在有效应对损失与损害、缩小排放差距、兑现融资承诺3个关键领域采取行动，并重申发达国家应兑现每年向发展中国家提供1000亿美元的承诺，并提出切实可行的气候适应资金翻倍路线图。

开普敦大学非洲气候与发展倡议高级研究员、报告撰写者之一克里斯托弗·特里索斯表示：“只有充分扩大当前的气候资金规模，才能加速气候行动。目前的资金不足和资金错位阻碍了进展。”联合国政府间气候变化专门委员会主席李会晟表示，采取有效和公平的气候行动，不仅会减少对自然和人类的损失和损害，还会带来更广泛的利益。这份综合报告强调了采取更雄心勃勃的行动的紧迫性。

努力提升气候适应能力

当前，一些国际机构和地区组织不断加强合作与援助，努力提升气候适应能力。更多国家也行动起来，加速推动绿色转型。

报告强调，政治承诺、协调政策、国际合作、生态系统管理和包容性治理对于有效和公平的气候行动都很重要。报告明确指出，解决方案在于适应气候变化，涉及适应气候变化的措施与减少或避免温室气体排放的行动。例如，通过清洁能源和技术来改善民众尤其是妇女和儿童的健康；低碳电气化、步行、骑自行车和使用公共交通可改善空气质量、改善健康、增加就业机会并实现公平；仅改善空气质量给人们健康带来的经济效益就与减少或避免排放的成本大致相同，甚至可能更大。

在去年11月的《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）上，亚洲开发银行宣布批准一项1500万美元的援助计划，用于支持促进东南亚地区适应和缓解气候变化的项目。非盟《2063年议程》明确提出，提升应对气候变化及实现可持续发展的能力是非洲地区发展的重要目标。非洲国家还确定了每年的4月10日为非洲环境保护日。南非已提出战略，计划在2030年前将清洁能源装机容量占比提升至31%，到2050年实现碳中和目标。卢旺达、尼日尔等国也设立了2050年前实现100%清洁能源供电的目标。

不久前，《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）候任主席苏丹·贾比尔在“剑桥能源周”会议上呼吁改革国际金融机制，促使清洁技术投资更多流向发展中经济体。据统计，2022年全球在能源转型方面投资约1.4万亿美元，占世界人口总数80%以上的发展中经济体仅获得15%的投资。贾比尔强调，气候变化是一项全球性挑战，需要所有利益攸关方团结一致采取更多行动，采取全球性解决方案，从而早日实现净零排放目标。

联合国环境规划署执行主任英厄·安诺生也呼吁，国际社会应秉持多边主义，将减排承诺化为行动，合理利用资金，坚持绿色低碳发展，团结应对气候危机。

《 人民日报 》（ 2023年04月04日 17 版）

(责编：白宇、胡永秋)