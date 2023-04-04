本报记者 张朋辉

“中国积极参与全球治理体系改革和建设，为世界和平与发展事业作出巨大贡献。”斯洛文尼亚前总统、马德里俱乐部主席图尔克在接受本报记者采访时表示，当前全球面临诸多挑战，中国相继提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，推动构建人类命运共同体，为破解全球发展与安全难题贡献了中国智慧和力量。

在博鳌亚洲论坛2023年年会上，图尔克作为嘉宾参加了“全球地缘政治展望”“统筹发展与安全”两场分论坛，分享了他对当前国际热点问题及中国作用的思考。图尔克表示：“发展与安全非常重要，在当前地缘博弈加深、变乱交织的世界中尤其如此。中国就关系人类前途命运的重大议题提出中国方案，为世界各国共同应对挑战指明了方向。”

图尔克说，中国对推动世界和平与发展事业的贡献是多方面的，中国历史性地消除绝对贫困，这本身就是对世界减贫和发展事业作出的重大贡献。过去几十年，中国社会稳定、经济快速增长，为世界各国提供了巨大发展机遇。面对疫情冲击，中国经济保持增长，展现了强大韧性，“今年，中国经济将继续成为亚洲经济，乃至世界经济增长的动力源”。

2023年是共建“一带一路”倡议提出10周年。10年来，共建“一带一路”硕果累累，朋友圈越来越大。图尔克认为，中国在减贫、发展等方面积累了丰富经验，越来越多的国家通过共建“一带一路”平台推动本国发展。“就像人们所说的‘要想富，先修路’，这句话蕴含了朴素而关键的发展理念，那就是，基础设施建设是一个国家经济社会发展的重要支撑，发展经济、改善民生通常要从改善基础设施着手。”图尔克表示，当前，共建“一带一路”涵盖多个领域，已经成为当今世界深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台，中国还提出全球发展倡议，为推动全球经济增长、实现联合国可持续发展目标发挥着重要作用。

在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上，习近平主席郑重提出全球安全倡议，得到国际社会积极响应。图尔克对此高度评价。他说：“最近，在中国、沙特、伊朗共同努力下，沙特、伊朗北京对话成功举行并取得重大成果，再次展现中国的大国担当。此举有助于改善沙伊关系、增强地区合作、缓解地区紧张，受到广泛好评。这一案例是全球安全倡议从理念层面上升到解决国际关系领域具体问题的成功实践。”

图尔克说，当前世界和平与发展面临严峻挑战，和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字加重，需要各国携起手来共同应对。“中国提出一系列重大理念倡议，为完善全球治理作出重要贡献，必将得到国际社会的广泛支持和认同。”

《 人民日报 》（ 2023年04月04日 03 版）

(责编：白宇、胡永秋)