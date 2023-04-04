中国经济增长的动能和态势是强劲的，中国发展的目标和前景是确定的。一个长期稳定、一心发展的中国，一个脚踏实地、勇毅前行的中国，一个自信开放、乐于共享的中国，一定是世界繁荣稳定的巨大力量

日前，中国发展高层论坛2023年年会、博鳌亚洲论坛2023年年会相继在北京和海南举行。两场国际会议吸引世界目光，让各国嘉宾真切感受到中国经济的旺盛活力和中国发展的确定性。“中国经济的全方位复苏和强劲韧性将为世界经济注入关键推动力”“中国式现代化给世界带来重要机遇”“在不确定的世界中，中国的确定性至关重要”……与会人士普遍对中国发展前景充满信心，对中国发展带来的机遇充满期待。

当前，世界百年未有之大变局加速演进，局部冲突和动荡频发，世界经济复苏动力不足。波士顿咨询公司的一项调查显示，在受访者中，约有75%的全球企业领袖认为，不确定性是2023年各国企业面临的最大挑战。在此困难形势下，中国经济呈现恢复向好态势，为世界提供了极为宝贵的确定性。今年前两个月，中国消费、投资等主要经济指标向好，就业物价总体稳定，市场预期明显改善，制造业采购经理指数连续站在荣枯线以上。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃在中国发展高层论坛2023年年会上指出，中国经济复苏动能十分强劲，预计今年中国经济对世界经济的贡献率将达到甚至超过1/3。博鳌亚洲论坛发布的“全球及亚太经济信心调查”结果显示，83.33%的企业计划今年将中国列为重点业务拓展地区。中国发展的确定性是世界经济的重大利好，也是各国企业期待把握的重要机遇。

国际上单边主义和保护主义抬头，个别国家热衷于搞“脱钩断链”。但与会人士共同看到，中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇。毕马威亚太区负责人表示，不断扩大对外开放的中国，一定能为各国企业在华发展提供更多机遇，“中国超大规模的国内市场、完备的工业体系、勤劳创新的人民，对外资具有强大的吸引力”。今年前两个月，中国实际使用外资2684.4亿元人民币，继续保持增长。各国投资者对开放发展的中国投下信任票，也表明了对中国稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，推动各国各方共享制度型开放机遇的信心。

面对共同挑战，共识与合作更显重要。“团结合作”也是中国发展高层论坛2023年会、博鳌亚洲论坛2023年年会会场内的高频热词。各国嘉宾高度评价中国在历史发展关键当口促进全球合作、推动共同发展的大国担当。新加坡总理李显龙表示，新加坡欢迎中国继续开放经济、支持多边主义和地区合作的承诺，期待各方积极努力，推动地区和全球发展与繁荣，造福亚洲和世界。今年是习近平主席提出构建人类命运共同体理念和共建“一带一路”倡议10周年。10年来的中国行动充分证明，中国是世界百年未有之大变局中促进团结合作的关键力量。意大利经济发展部前副部长米凯莱·杰拉奇指出，构建人类命运共同体理念的目标是“让所有人在发展中不被落下，推动全球南方和北方发展再平衡，并且努力确保发展更可持续”。马来西亚总理安瓦尔认为，共建“一带一路”取得的成果充分体现了各国团结合作的重要意义。

中国经济增长的动能和态势是强劲的。中国有信心有能力推动经济高质量发展，续写开放合作、互利共赢的新篇章，为世界经济发展作出更大贡献。中国发展的目标和前景是确定的。中国致力于以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。一个长期稳定、一心发展的中国，一个脚踏实地、勇毅前行的中国，一个自信开放、乐于共享的中国，一定是世界繁荣稳定的巨大力量。

《 人民日报 》（ 2023年04月04日 03 版）

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