人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国的确定性是世界的重大利好（和音）

2023年04月04日07:37 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　中国经济增长的动能和态势是强劲的，中国发展的目标和前景是确定的。一个长期稳定、一心发展的中国，一个脚踏实地、勇毅前行的中国，一个自信开放、乐于共享的中国，一定是世界繁荣稳定的巨大力量

　　

　　日前，中国发展高层论坛2023年年会、博鳌亚洲论坛2023年年会相继在北京和海南举行。两场国际会议吸引世界目光，让各国嘉宾真切感受到中国经济的旺盛活力和中国发展的确定性。“中国经济的全方位复苏和强劲韧性将为世界经济注入关键推动力”“中国式现代化给世界带来重要机遇”“在不确定的世界中，中国的确定性至关重要”……与会人士普遍对中国发展前景充满信心，对中国发展带来的机遇充满期待。

　　当前，世界百年未有之大变局加速演进，局部冲突和动荡频发，世界经济复苏动力不足。波士顿咨询公司的一项调查显示，在受访者中，约有75%的全球企业领袖认为，不确定性是2023年各国企业面临的最大挑战。在此困难形势下，中国经济呈现恢复向好态势，为世界提供了极为宝贵的确定性。今年前两个月，中国消费、投资等主要经济指标向好，就业物价总体稳定，市场预期明显改善，制造业采购经理指数连续站在荣枯线以上。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃在中国发展高层论坛2023年年会上指出，中国经济复苏动能十分强劲，预计今年中国经济对世界经济的贡献率将达到甚至超过1/3。博鳌亚洲论坛发布的“全球及亚太经济信心调查”结果显示，83.33%的企业计划今年将中国列为重点业务拓展地区。中国发展的确定性是世界经济的重大利好，也是各国企业期待把握的重要机遇。

　　国际上单边主义和保护主义抬头，个别国家热衷于搞“脱钩断链”。但与会人士共同看到，中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇。毕马威亚太区负责人表示，不断扩大对外开放的中国，一定能为各国企业在华发展提供更多机遇，“中国超大规模的国内市场、完备的工业体系、勤劳创新的人民，对外资具有强大的吸引力”。今年前两个月，中国实际使用外资2684.4亿元人民币，继续保持增长。各国投资者对开放发展的中国投下信任票，也表明了对中国稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，推动各国各方共享制度型开放机遇的信心。

　　面对共同挑战，共识与合作更显重要。“团结合作”也是中国发展高层论坛2023年会、博鳌亚洲论坛2023年年会会场内的高频热词。各国嘉宾高度评价中国在历史发展关键当口促进全球合作、推动共同发展的大国担当。新加坡总理李显龙表示，新加坡欢迎中国继续开放经济、支持多边主义和地区合作的承诺，期待各方积极努力，推动地区和全球发展与繁荣，造福亚洲和世界。今年是习近平主席提出构建人类命运共同体理念和共建“一带一路”倡议10周年。10年来的中国行动充分证明，中国是世界百年未有之大变局中促进团结合作的关键力量。意大利经济发展部前副部长米凯莱·杰拉奇指出，构建人类命运共同体理念的目标是“让所有人在发展中不被落下，推动全球南方和北方发展再平衡，并且努力确保发展更可持续”。马来西亚总理安瓦尔认为，共建“一带一路”取得的成果充分体现了各国团结合作的重要意义。

　　中国经济增长的动能和态势是强劲的。中国有信心有能力推动经济高质量发展，续写开放合作、互利共赢的新篇章，为世界经济发展作出更大贡献。中国发展的目标和前景是确定的。中国致力于以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。一个长期稳定、一心发展的中国，一个脚踏实地、勇毅前行的中国，一个自信开放、乐于共享的中国，一定是世界繁荣稳定的巨大力量。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月04日 03 版）

(责编：白宇、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部