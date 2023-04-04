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携手推动马中关丹产业园走向新辉煌（共建“一带一路”）

本报记者  章念生  刘  慧
2023年04月04日07:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　马来西亚马中关丹产业园鸟瞰图。
　　北部湾控股（马来西亚）有限公司供图

　　联合钢铁厂的工人在车间工作。
　　联合钢铁（大马）集团公司供图

　　从马来西亚首都吉隆坡驱车3个多小时，就到了彭亨州的首府关丹。这座宁静的小城位于马来西亚东海岸经济特区，毗邻关丹港，关丹河从这里蜿蜒而过，流向大海。2013年2月，马中关丹产业园正式开园，与中马钦州产业园一起，开创了“两国双园”模式。10年来，作为中马共建“一带一路”合作的典范，马中关丹产业园不仅推动了中马务实合作，也加深了两国“切水不断”的情谊。

　　“东海岸经济特区最成功的工业园区之一”

　　2014年，习近平主席提出，“要对接各自发展战略，将钦州、关丹产业园区打造成中马合作旗舰项目和中国—东盟合作示范区”。围绕这一目标，中马两国展开了紧密合作。

　　如今，马中关丹产业园建设取得丰硕成果：累计签约项目12个，项目总投资额超400亿元人民币，创造总工业产值超350亿元人民币，创造长期就业岗位约5000个，预计带动关丹港每年新增吞吐量1000万吨……

　　“10年来，马中关丹产业园已成为东海岸经济特区最成功的工业园区之一。”马来西亚东海岸经济特区发展理事会首席执行官柏查威说，“马中‘两国双园’模式是成功的。”

　　关丹产业园的成功离不开建设者们的辛勤付出。

　　联合钢铁是首个入驻产业园的项目，从项目开工到全流程生产线的建成仅用时18个月。如今，联合钢铁项目年产能已超过350万吨的设计产能，是马来西亚最大和最先进的全流程工艺钢铁企业之一，产品面向全球销售。

　　回忆起刚到关丹的情景，联合钢铁（大马）集团公司副总经理胡玖林至今记忆犹新，“2014年我来的时候，这里是一片山地和沼泽，光土方工程就花了1年多的时间。”他指着自己所在的办公室，对本报记者感叹：“谁能想到这个办公楼所在的地方，以前就是一座山。”如今，厂区道路宽阔整洁，办公楼、厂房、宿舍鳞次栉比。

　　“联合钢铁项目的工艺设计、装备等都来自中国，采用的是行业最先进、最优良的。”胡玖林说，有位当地官员来联合钢铁访问，一进园区就问：“你们这里环境整洁，怎么不像个钢铁厂？”得知项目环保指标高于当地标准，生产过程中产生的余热、废气等都被收集起来用于发电，实现了循环经济和节能减排，这位官员惊讶地睁大了眼睛。

　　联合钢铁目前有4000多名员工，其中大部分都是本地人，他们的薪水远远高于当地平均工资水平。在这里工作的马来西亚小伙凯利说，关丹所在的东海岸发展相对落后，当地居民尤其是年轻人，以往都去相对发达的西海岸地区找工作。如今，他可以就近到产业园工作，生活水平有了明显提高，“我们这里有的一家四五口人都在产业园上班”。

　　柏查威说，关丹产业园发展推动了马中两国投资，同时为当地创造了从生产到管理多个领域的岗位。在园区开发过程中，当地承包商和供应商也参与其中，大量的当地中小企业从中受益。

　　“从中国伙伴身上看到了专业和努力”

　　关丹港码头，碧绿的海水轻轻地冲刷着海岸，卸船机高高耸立，集装箱整整齐齐，铁砂石、焦煤等刚运来的材料有序堆放，斗轮堆取料机往来穿梭……这是一个现代化、专业化的码头。

　　关丹港是马来西亚东海岸第一大港，也是关丹产业园发展的重要支撑。为了加快东部沿海地区的发展，马来西亚政府将关丹港列为重点发展港口之一。2013年，中国广西北部湾国际港务集团有限公司入股关丹港。中马双方携手，让这个有着40多年历史的港口迎来了新的生机。

　　中马合作对关丹港进行升级改造，同时共同规划开发新港区。据关丹港口有限公司运营总经理叶竟涛介绍，当地设备供应有限，新港的设备如卸船机、斗轮堆取料机、皮带机等都来自中国。为此，中企专门对本地员工进行了培训，并组织员工到中国的港口观摩学习。

　　马来西亚员工西纳潘已在关丹港工作了十几年。他说，中国企业到来后，港口运营更加自动化，卸货速度加快。2018年之前，一天只能卸货8000吨，现在达到每天3万到4万吨。“从船集中到港该怎么处理，到如何做好堆场管理，再到如何操作和维护设备……中国伙伴都传授了不少好经验。”西纳潘说，“从中国伙伴身上看到了专业和努力。”关丹港口有限公司首席商务官马斯林感叹：“是中方合作伙伴提供了技术转移，提高了我们各方面水平。”

　　2015年实现吞吐量及营业收入双翻番，2018年一跃成为马来西亚最大的公共散货专业化码头，投资建成两个15万吨级深水码头……在中马双方共同努力下，关丹港吞吐能力不断刷新。

　　在中方入股后，关丹港与中方合作伙伴的合作交流及业务往来日益密切。2014年，钦州港与关丹港正式结为姐妹港，拉开了双方在众多领域合作的序幕。两港之间集装箱国际直航班轮开通，直航时间大大缩减。中马双方还建立了联合招商团队，共同向中国企业推介关丹港。联合钢铁等项目的达产，更是带动关丹港向“港—产—园”联动发展模式转型。

　　随着中国西部陆海新通道加快建设，关丹港将迎来新的机遇。叶竟涛表示，西部陆海新通道和钦州港连接，将扩大钦州港和关丹港的经济腹地。传统来说，从关丹港经中国东部港口到中国西部，可能需要35天以上，但如果从关丹港经钦州港，再换乘铁路到中国西部，最快只需不到两周时间，“这将大大便利中马贸易往来”。

　　“我们的心从此贴得更近了”

　　马中关丹产业园的建设，造就了更多民心相通的佳话。

　　随着交流的日益频繁，钦州市与关丹市结为国际友好城市，两地从2016年起开始轮流举办“两市双日”活动，即在关丹举办“钦州日”，在钦州举办“关丹日”，通过举办文艺晚会、青年交流活动进一步深化两国人民的相互了解。

　　马来西亚国内贸易及生活成本部副部长傅芝雅说，当地员工与中方合作伙伴共同工作、共同生活，相互之间的了解不断加深，“马中关丹产业园扮演了促进文化交流的重要角色”。

　　凯利是关丹本地人。关丹产业园建设时期，他还在读书。每次从这里经过，他都充满了好奇。“我时不时地会用蹩脚的中文打招呼，总能得到中国员工友好的回应。”凯利说，当时他就暗下决心，以后要来这里工作，学习中文的劲头更足了。毕业后，他如愿以偿，还获得前往中国培训的机会。因为通晓中文，凯利又主动“兼职”给两国员工教授语言，“我们的心从此贴得更近了”。

　　在关丹的一家马来餐厅，老板看到中国员工前来就餐，高兴地迎上前问候，他的儿子也跟着打招呼。“当初，我到这家餐厅吃饭时，他的儿子才几个月大，如今都快成大小伙子了。”叶竟涛一边说着，一边与前来就餐的马来当地民众打招呼，“在这里待久了，常来这家餐厅吃饭，大家见了面都很亲近。”

　　傍晚下班时，偌大的园区里，三三两两的中马员工说笑着一起去宿舍、餐厅。马来姑娘依纳说，有时候吃完饭大家还一起散步、打羽毛球。

　　马来西亚有句谚语，“遇山一起爬，遇沟一起跨”。这恰恰是中马友谊的生动写照。新冠疫情期间，关丹产业园的入园企业向马来西亚当地捐赠了约200万只口罩以及大量防护服、酒精等抗疫物资，为马来西亚抗疫加油鼓劲。

　　柏查威表示，随着《区域全面经济伙伴关系协定》正式生效，“两国双园”有望在马中之间建立更加完善的产业链供应链，深化两国在贸易投资、技术合作、旅游和文化等领域务实合作。

　　“未来，关丹产业园计划促进产业和服务升级，努力降低碳排放，中马将携手推动产业园发展走向新辉煌。”北部湾控股（马来西亚）有限公司常务副总经理陆勇说。

　　（本报马来西亚关丹电）


　　《 人民日报 》（ 2023年04月04日 03 版）
(责编：白宇、胡永秋)

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