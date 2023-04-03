新华社日内瓦4月3日电（记者聂晓阳 玛蒂娜·福斯）瑞士主流媒体《新苏黎世报》日前刊登文章《中国在阳光下寻求一席之地——回顾其悠久的历史是与中国打交道的关键》，认为世界秩序因为中国深度参与变得更加稳定，西方国家应该抓住历史机遇，与中国打好交道，相互给予尊重和包容才更加符合西方的利益。

文章作者乌尔斯·舍特利认为，西方应该告别欧洲中心主义的历史视角，承认二十一世纪的世界不仅在政治和经济上是多极化的，而且在文化上也是多极化的。他说，西方应以欣赏的态度对待日益繁荣和自信的中国。

文章指出，从历史角度看，中国是带着十九世纪和二十世纪前半叶的历史伤痕进入新中国时代的。西方不但在认识中国问题上缺乏历史意识，而且在对待全球化问题上也缺乏远见。目前全球化退潮与主要西方国家缺乏历史观念有关。在这方面，西方国家忽视了这样的事实：冷战结束后的全球化不但使亚洲国家在世界经济版图上的地位更加重要，也给西方国家带来了好处。

舍特利是亚洲事务专家和专栏作家，曾常驻德里、香港、北京、东京。他说，中国共产党在中国的领导地位不是凭空得来的，而是诸多历史因素相互作用的结果。西方国家应该尝试认识并接受这样的观点，那就是中国可以是现代化的，并且是民主的。

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