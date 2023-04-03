人民网曼谷4月3日电 （记者孙广勇）“贸促优配-线下直采供需对接会”（泰国专场）3日在泰国中华总商会举行。泰国中华总商会主席林楚钦、泰国中华总商会副主席李桂雄，中国贸促会驻泰国代表处首席代表李丰等嘉宾分别致辞，中国贸促会商业行业委员会与泰国华人青年商会签署《战略框架合作协议》，60多家泰中企业代表发言介绍企业和行业发展情况，进行了深入的交流洽谈，成果丰硕。

中国贸促会驻泰国代表处首席代表李丰表示，中国已连续十年成为泰国第一大贸易伙伴，去年中泰双边贸易额再破纪录，达到1350亿美元，同比增长3%，中国对泰投资总额13.8亿美元，同比增长37%。近年来“泰国4.0”、东部经济走廊等战略规划的提出与我国“一带一路”倡议高度契合。中国贸促会商业行业委员会整合境内外优质资源，组织了本次“贸促出海-东盟供采招商会”活动，为中泰企业搭建了一个良好的对接平台，必将有助于双方充分挖掘中泰两国贸易增长潜力，打造更多特色贸易新亮点，不断提升双边贸易的档次和规模。

泰国华人青年商会李嘉淳会长致辞表示，2020年，中国与其他14个国家共同签署了《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），进一步推动亚太地区的经济一体化进程。在不久的将来，中国将继续在全球贸易格局中发挥更大的引领作用。中国贸促会商业行业委员会组织企业家带团出访海外，向世界展示了中国企业的实力与韧性，中国对外合作的信心和决心。相信在与中国贸促会商业行业委员会的合作下，我们将共同开创中泰双边经贸合作的新篇章，共同为推动中泰贸易往来和经济合作做出更大的贡献。

中国贸促会商业行业委员会会展部部长熊粲欣致辞表示，中泰在数字经济、绿色经济等方面合作方兴未艾，相信共建中泰命运共同体将助推泰国新经济加速发展。在中泰命运共同体顶层设计之下，中国贸促会商业行业委员会致力于推动务实合作，组织首批中国企业，带着满满的诚意和高质量的产品来到泰国，了解泰国营商环境、加强原有在泰的经贸纽带关系、探索中泰跨境电商发展路径以及寻找可靠且有实力的合作伙伴。

随后，中国贸促会商业行业委员会与泰国华人青年商会签署《战略框架合作协议》，未来双方将共同推动中泰两国民间贸易深入发展，共享繁荣进步的新局面。

泰中双方60多家企业介绍了各自企业发展和行业情况，就电子商务、消费电子、鞋服首饰、新能源、宠物用品、地产、投资、保险等领域合作进行了深入的对接和洽谈。

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