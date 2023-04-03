人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中泰举办“贸促优配-线下直采供需对接会”

2023年04月03日20:54 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网曼谷4月3日电 （记者孙广勇）“贸促优配-线下直采供需对接会”（泰国专场）3日在泰国中华总商会举行。泰国中华总商会主席林楚钦、泰国中华总商会副主席李桂雄，中国贸促会驻泰国代表处首席代表李丰等嘉宾分别致辞，中国贸促会商业行业委员会与泰国华人青年商会签署《战略框架合作协议》，60多家泰中企业代表发言介绍企业和行业发展情况，进行了深入的交流洽谈，成果丰硕。

中国贸促会驻泰国代表处首席代表李丰表示，中国已连续十年成为泰国第一大贸易伙伴，去年中泰双边贸易额再破纪录，达到1350亿美元，同比增长3%，中国对泰投资总额13.8亿美元，同比增长37%。近年来“泰国4.0”、东部经济走廊等战略规划的提出与我国“一带一路”倡议高度契合。中国贸促会商业行业委员会整合境内外优质资源，组织了本次“贸促出海-东盟供采招商会”活动，为中泰企业搭建了一个良好的对接平台，必将有助于双方充分挖掘中泰两国贸易增长潜力，打造更多特色贸易新亮点，不断提升双边贸易的档次和规模。

泰国华人青年商会李嘉淳会长致辞表示，2020年，中国与其他14个国家共同签署了《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），进一步推动亚太地区的经济一体化进程。在不久的将来，中国将继续在全球贸易格局中发挥更大的引领作用。中国贸促会商业行业委员会组织企业家带团出访海外，向世界展示了中国企业的实力与韧性，中国对外合作的信心和决心。相信在与中国贸促会商业行业委员会的合作下，我们将共同开创中泰双边经贸合作的新篇章，共同为推动中泰贸易往来和经济合作做出更大的贡献。

中国贸促会商业行业委员会会展部部长熊粲欣致辞表示，中泰在数字经济、绿色经济等方面合作方兴未艾，相信共建中泰命运共同体将助推泰国新经济加速发展。在中泰命运共同体顶层设计之下，中国贸促会商业行业委员会致力于推动务实合作，组织首批中国企业，带着满满的诚意和高质量的产品来到泰国，了解泰国营商环境、加强原有在泰的经贸纽带关系、探索中泰跨境电商发展路径以及寻找可靠且有实力的合作伙伴。

随后，中国贸促会商业行业委员会与泰国华人青年商会签署《战略框架合作协议》，未来双方将共同推动中泰两国民间贸易深入发展，共享繁荣进步的新局面。

泰中双方60多家企业介绍了各自企业发展和行业情况，就电子商务、消费电子、鞋服首饰、新能源、宠物用品、地产、投资、保险等领域合作进行了深入的对接和洽谈。

(责编：刘洁妍、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部