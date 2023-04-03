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“白头鹰”现形记|美国：1%有、1%治、1%享

2023年04月03日20:00 | 来源：新华网
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　　美国是世界第一大经济体，也是贫富分化最为严重的西方国家，富者愈富、贫者愈贫。贫富分化痼疾难除，与美国的政治制度密切相关。金钱政治使得美国政府成为美国富豪的代言人，政府只被那1%的富豪有、富豪治、富豪享。

　　美国贫富分化愈演愈烈。据美联储2021年统计，前1%家庭拥有的财富比例达到创纪录的32.3%，后50%家庭仅拥有2.6%的财富。美国最富有的1%的人口财富总和，在疫情期间增加超过12万亿美元，达45.9万亿美元，低收入者经济状况却进一步恶化，仍有3700万人生活在贫困线以下。

　　贫富分化导致美国人权状况恶化。贫富分化导致人均预期寿命下降，2019年至2021年，美国人均预期寿命下降2.7岁；受教育机会不公，低收入家庭18岁至24岁青年中，仅有45%接受高等教育，远低于高收入家庭的82%；无家可归者生存状况恶劣，2020年全美有超过58万人无家可归……

　　美国贫富分化痼疾难除。美国日益加剧的贫富对立背后有着深刻的理念、制度和社会根源。美国政治实质上是一种富人利己政治，随着党争加剧，“否决政治”轮番上演，政策反复“翻烧饼”。漏洞百出的税收体系之下，富裕阶层想尽各种办法“合法”避税，顶级富豪纳税率仅3.4%，远低于普通上班族。

　　自诩为“民主灯塔”的美国，却遮掩不住贫富严重分化的丑陋现实。无法解决贫富分化问题的美式民主，毫无疑问是虚伪的。

　　请点链接，了解更多《美国贫富分化持续恶化的事实真相》

　　

　　策划：钱彤 刘加文

　　执行策划：杨定都 徐倩

　　统筹：毕秋兰 刘小军

　　漫画设计：魏欣悦

　　编辑：吴轶楠

　　

　　新华网海外传播中心制作

　　新华社国际传播融合平台出品

　　

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　　中国正能量网络传播专项基金资助支持项目

　　

(责编：刘洁妍、杨牧)

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