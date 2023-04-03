美国是世界第一大经济体，也是贫富分化最为严重的西方国家，富者愈富、贫者愈贫。贫富分化痼疾难除，与美国的政治制度密切相关。金钱政治使得美国政府成为美国富豪的代言人，政府只被那1%的富豪有、富豪治、富豪享。

美国贫富分化愈演愈烈。据美联储2021年统计，前1%家庭拥有的财富比例达到创纪录的32.3%，后50%家庭仅拥有2.6%的财富。美国最富有的1%的人口财富总和，在疫情期间增加超过12万亿美元，达45.9万亿美元，低收入者经济状况却进一步恶化，仍有3700万人生活在贫困线以下。

贫富分化导致美国人权状况恶化。贫富分化导致人均预期寿命下降，2019年至2021年，美国人均预期寿命下降2.7岁；受教育机会不公，低收入家庭18岁至24岁青年中，仅有45%接受高等教育，远低于高收入家庭的82%；无家可归者生存状况恶劣，2020年全美有超过58万人无家可归……

美国贫富分化痼疾难除。美国日益加剧的贫富对立背后有着深刻的理念、制度和社会根源。美国政治实质上是一种富人利己政治，随着党争加剧，“否决政治”轮番上演，政策反复“翻烧饼”。漏洞百出的税收体系之下，富裕阶层想尽各种办法“合法”避税，顶级富豪纳税率仅3.4%，远低于普通上班族。

自诩为“民主灯塔”的美国，却遮掩不住贫富严重分化的丑陋现实。无法解决贫富分化问题的美式民主，毫无疑问是虚伪的。

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(责编：刘洁妍、杨牧)