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操弄美元 收割世界——起底美国金融霸权祸乱全球经济系列述评之一

2023年04月03日19:59 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月3日电 题：操弄美元 收割世界——起底美国金融霸权祸乱全球经济系列述评之一

　　新华社记者邓茜 许嘉桐

　　近期，硅谷银行等多家美国金融机构关停，引发欧美银行业持续震荡。从美元霸权，到债权霸权，再到资本霸权，美国金融霸权多方位祸乱全球经济稳定。美元霸权是美国金融霸权的重要抓手。剖析近期欧美银行业危机根源，美元霸权以及美联储货币政策正是全球经济风险加剧、世界财富遭多轮收割的始作俑者。

　　这是2019年7月31日在美国华盛顿拍摄的美元纸币。（新华社记者刘杰摄）

　　把持美元霸权，美国坐享全球“铸币税”，对世界实施“日常收割”。

　　美国从二战后逐步确立美元霸权，美元长期充当全球储备、支付和定价工具。根据国际货币基金组织（IMF）等机构数据，2022年第三季度，美元在全球外汇储备中占比近60%；2023年1月，美元在全球支付体系中占比约40%。

　　由此，美国以一张成本仅约17美分的百元美钞，就可从其他国家换取价值相当于100美元的商品和服务。时至今日，全球旅行者无论在海外购买“哪国制造”，最后收到的多是以美元计价的信用卡账单。美元如此深度融入国际交易体系，“收割世界”早已成为美国的日常操作。

　　法国前总统戴高乐半个多世纪前就曾指出，“美国享受着美元所创造的超级特权和不流眼泪的赤字，用一钱不值的废纸去掠夺其他民族的资源和工厂”。从“黄金美元”“石油美元”到“信用美元”，再到如今的“债务美元”，多年来，美国不惜穷尽军事、金融、贸易等一切手段，包括20世纪80年代与日本签订《广场协议》迫使日元升值，多次搅动欧洲地缘政治局势冲击欧元前景，以及动辄对他国采取冻结资产、长臂管辖等手段，牢牢把控美元霸权，坐收渔利的同时把风险输出。

　　这是2022年6月22日在美国华盛顿拍摄的美联储大楼。（新华社记者刘杰摄）

　　把持美元霸权，美国利用扩张周期，大量超发美元，助推全球资产泡沫，对世界实施“繁荣收割”。

　　为提振本国经济，美国打开货币供应“闸门”，制造全球市场繁荣假象。2008年国际金融危机后，美联储出台多轮量化宽松政策，2020年新冠疫情暴发后又实施“无上限”量化宽松，推升全球通胀至四十年来高点，形成巨大资产泡沫，加剧全球经济风险。

　　美元超发给美国带来“一代人未曾见过的通胀压力”，更令其他经济体遭受“重灾”。今年2月，阿根廷年化通胀率自1991年来首次超过100%。多国通胀加剧，民生堪忧。而大多数超发的美元通过进口他国商品、投资他国资产等方式输出，帮助美国收割他国财富。美国联邦预算问责委员会数据显示，美联储过去三年推出的宽松政策中有4.7万亿美元流入市场。另据美国商务部数据，2022年美国进口额显著增长，带动贸易逆差额飙升至创纪录水平。

　　美元超发制造严重背离实体经济的“非理性繁荣”，加剧全球金融市场动荡。过去几年，受美联储放松银根影响，美股等资产率先水涨船高，扰动资本市场，导致全球市场经历“过山车”式行情。西班牙《经济学家报》刊文指出，在多年宽松货币政策导致市场持续产生泡沫后，麻烦就在眼前。

这是2020年3月27日在美国首都华盛顿拍摄的美国财政部大楼。（新华社记者刘杰摄）

　　把持美元霸权，美国利用紧缩周期，在全球制造债务陷阱，对世界实施“深度收割”。

　　自去年3月以来，美联储已连续9次加息，当前利率升至2007年9月以来最高水平。这导致全球流动性快速收紧、多种货币大幅贬值、新兴市场资本外流，以美元计价借贷的国家清偿债务压力骤增。根据IMF数据，超过60%的低收入国家面临债务困境。

　　根据过往危机的经验，当一些国家陷入债务困境时，当地资产就有遭美国资本收割的风险。1998年，在回应美国《华尔街日报》提出“美国能否经受住亚洲金融危机”问题时，时任耶鲁大学管理学院院长杰弗里·加滕表示，美国大公司应当在亚洲坚持到底，利用前所未有的机会，以极低成本进入此前禁止外国大量投资的行业。后来发生的事实正如加滕所言，全世界至今记忆犹新。

　　纵观历史，一放一收之间，美国借助美元霸权转嫁经济风险，且能从危机中率先复苏。2008年国际金融危机爆发后，欧盟人均GDP用了13年才恢复至2008年水平，而美国只用了两年。短暂震荡、恢复“元气”后，美国继续玩转收割世界的“游戏”。

　　然而，美国对美元霸权的滥用、对全球金融基础设施的武器化操弄，以及不负责任的货币政策，正在产生反噬效应。根据IMF数据，与20年前相比，美元在全球央行国际储备中的占比已下降超过10个百分点。可预见的是，这一下降趋势远未结束。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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