3月31日下午，中国国家主席习近平在北京人民大会堂会见马来西亚总理安瓦尔。安瓦尔表示：“我是作为中国的真正朋友、怀抱对中国的真诚友好来华访问。”

中国和马来西亚友谊源远流长，两国关系发展一直走在地区国家前列。今年是中马建立全面战略伙伴关系10周年，明年将迎来两国建交50周年。中马理念相近，利益相融，人文相通，此访是安瓦尔就任总理后首次访华。访问期间，双方就共建中马命运共同体达成共识，必将开启两国关系新的历史篇章。

命运与共汇聚发展新动能

马来西亚东海岸彭亨州首府关丹，是一座宁静的小城，关丹河在这里蜿蜒而过，流向大海。“一带一路”规划重大项目和跨境国际产能合作示范基地——马中关丹产业园就坐落于此。

2013年正式开园以来，马中关丹产业园与中马钦州产业园区联动发展，创造了“两国双园”模式下的两国经济合作创新典范。

十年来，习近平主席一直关注马中关丹产业园与中马钦州产业园区的建设和发展。习近平主席在此次会见中强调，双方要不断提升高质量共建“一带一路”水平，推进重点项目，培育数字经济、绿色发展、新能源等领域合作增长点，探讨开展民生合作，使中马关系更多惠及两国人民。

作为马中关丹产业园建设发展的亲历者，北部港控股（马来西亚）有限公司常务副总经理陆勇对记者说，在中马两国领导人亲自关心和推动下，马中关丹产业园迎来历史性的发展机遇。如今，马中关丹产业园12平方公里土地已开发约10平方公里，签约项目12个，协议投资460亿元，累计完成投资约120亿元，累计完成工业总产值600亿元，分别创造临时及长期就业岗位15000个和5000个。

记者近日在马中关丹产业园看到，园区内办公楼、宿舍楼、厂房、仓库鳞次栉比，车辆川流不息，包括中马两国在内的多国员工忙忙碌碌，一派欣欣向荣的景象。

2月17日，在马来西亚吉隆坡，一名顾客准备试驾中国长城汽车旗下的欧拉好猫新能源汽车。

在两国领导人的战略引领下，双方贸易、科技、人文等各领域合作持续深化，成果丰硕。据中方统计，2022年中马双边贸易额为2036亿美元，同比增长15.3%，中国连续14年成为马来西亚最大贸易伙伴。长城、比亚迪在马来西亚陆续推出电动车型，助力马来西亚新能源转型；华为、小米、OPPO等中国科技产品广受马来西亚消费者欢迎；马来西亚最流行的移动支付品牌“一触即通”近年来与支付宝密切合作，推出包括电子钱包、跨境移动支付在内的多种服务，便利两国民众……

在会见安瓦尔总理时，习近平主席指出，中国坚定不移推进高水平对外开放和中国式现代化，将为包括马来西亚在内的世界各国发展带来新机遇。安瓦尔表示，马方愿同中方加强双边经贸合作和“两国双园”建设，借鉴中方减贫经验，加强农业现代化等领域合作。欢迎中国企业赴马投资合作。

马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山接受记者采访时说，安瓦尔此次访华是对双边关系的进一步深化和拓展。马来西亚希望通过与中国的合作吸引更多科技含量高、有助于绿色发展的投资，促进经济社会发展，同时也希望中国能带动地区经济恢复发展活力。

共建“一带一路”让梦想照进现实

30岁的马来西亚华人朱文映最近实现了一个愿望——带着妈妈乘坐吉隆坡城铁项目捷运二期（MRT 2）新线路。作为中国中铁东方隧道有限公司的一名环境经理，她从大学毕业加入公司就参与这一项目的建设，至今已有6年多。

在3月16日的首发列车上，朱文映牵着妈妈的手穿过人群，走到最前方的车厢，给妈妈讲解她所参与的车站建筑工程。听到当地民众对新线路赞不绝口，朱文映感到很骄傲。

作为最早响应“一带一路”倡议的国家之一，马来西亚在共建“一带一路”的过程中收获了丰硕成果。近年来，越来越多中资企业在马来西亚投资兴业，不仅带动当地基础设施建设快速升级、直接惠及民生，也带来了先进的技术和管理经验。

这是3月6日在马来西亚彭亨州拍摄的马来西亚东海岸铁路（马东铁）关丹隧道施工现场。

59岁的马来西亚登嘉楼州龙运县泽利贾村村长卜拉欣向记者展示了一张标有马来西亚东海岸铁路（马东铁）路线的示意图。“（附近的）这些桥墩是为马东铁修建的，修好之后火车可以直接开过龙运河。我们都盼着这一天早点到来！”他的眼神里有掩饰不住的喜悦，“我们村离车站只有两公里，我最大的愿望是带着村民坐上火车去吉隆坡旅游。”

设计全长600多公里的马东铁被视为连通马来西亚东西海岸的“路上桥梁”，是中马共建“一带一路”的标志性项目。中国交建马东铁项目副总经理叶笑阳向记者介绍，截至今年2月，项目建设已完成超过40%，正步入加速建设期。通车后将改变东海岸的吉兰丹州到西海岸的雪兰莪州没有铁路通达的现状，通行时间将由原来的约8小时缩短至4小时，大大提升通行效率。

马来西亚交通部长陆兆福多次访问中国，他说，马来西亚的交通行业因为中资企业的加入而焕发活力，“马东铁是具有战略意义的工程项目，建成后将带动东部海岸沿线经济和产业发展，同时连接东海岸与马来西亚主要港口巴生港”。

陆兆福说，很多中资企业给马来西亚带来了新的技术和就业机会。中国企业在马来西亚的投资合作正从日用品、纺织等传统领域向数字经济、绿色能源、物联网、生物科技、高端制造等高新技术领域拓展。

友好合作焕发勃勃生机

在马来西亚首都吉隆坡一家中医诊疗中心内，马来族女中医师阿米拉正在给患者针灸。阿米拉下针手法灵活，既快又准。“我在马来西亚国际医科大学就读中医专业的时候，班上的非华裔学生还不多，现在已有越来越多的人选择中医专业。”阿米拉说。

中医和中文在马来西亚越来越受欢迎。在马来西亚的华文学校中，非华裔学生比例已经超过20%。从2009年开始，马来西亚的中医教育由民办开始逐步转为政府认可的传统医药高等教育，已有8所当地高等院校开办中英文教学的中医药专业课程。

中马两国友好交往历史悠久。郑和七下西洋五次驻节马六甲的故事在马来西亚家喻户晓，成为中马交往史上的一段佳话。中马同属亚洲文明，都是经济全球化和多边主义的受益者、贡献者、维护者。多年来，中马两国患难与共、携手并进，马来西亚谚语“切水不断”正是对两国友好关系的生动写照。

而来自中国的大熊猫，早已成为中华文化的使者和两国友好的象征。2014年中马两国迎来建交40周年，中国大熊猫夫妇“兴兴”和“靓靓”来到马来西亚开始旅居生活。在这里，它们深受公众喜爱，吃得惯马来西亚产的竹子，“听得懂”几句马来语。经过九年的朝夕相处，在大熊猫饲养员阿克迈勒和同事眼中，大熊猫已经成为他们的“家人”。

中马友谊之树在新时代焕发出旺盛生命力。吉隆坡中国文化中心推出的古筝、书法、绘画、围棋等课程广受欢迎；“中国电影节”走进吉隆坡主流院线，用影像讲述中国故事，传递中马友好情谊；第二届“中马大学生汉语辩论赛”刚刚落下帷幕，26所中马知名高校的青年学子围绕教育、科技、生态、文化等众多领域的辩题沟通思想、增进了解。

站在继往开来的历史新起点，中国和马来西亚将继续拓展多领域合作，推动中马关系行稳致远并得到更大发展，为两国和本地区繁荣发展注入新动力。

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