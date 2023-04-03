新华社首尔4月3日电 专访：中国营商环境优化提振外企投资信心——访韩国希杰（CJ）集团中国区总裁尹道瑄

新华社记者陆睿 孙一然

总部设在韩国的世界500强企业希杰（CJ）集团中国区总裁、中国韩国商会会长尹道瑄日前接受新华社记者书面采访时表示，中国政府不断优化营商环境，着力提升投资便利化水平，提振了外资企业在华投资的底气和信心。

“尽管世界经济存在一定不确定性，希杰看好中国市场的乐观态度始终不变。”尹道瑄告诉记者，中国是全球第二大经济体，市场广阔、贸易环境开放，特别是注重科技创新发展与多领域人才培养，显示出强大韧性和巨大潜力。

近年来，受新冠疫情冲击世界经济等不利因素影响，希杰在全球范围经历了一段较为艰难的时期，但得益于中国国内消费需求迅速恢复，希杰集团中负责食品业务的希杰第一制糖在华食品业务销售额稳定增长。据了解，希杰第一制糖在华食品业务销售额从2020年的3284亿韩元（1美元约合1304韩元）增至2022年的4574亿韩元，年均增长约18%。

尹道瑄表示，希杰第一制糖目前在华运营众多品牌，并开展了冷冻食品、方便食品、调味品以及必需氨基酸和酶制剂产品的研发、生产和销售等多项业务。这些业务高度依赖全球稳定畅通的产业链供应链。他说，中国为维护全球产业链供应链作出了巨大贡献，期待中国在这一方面继续发挥作用。

尹道瑄说，中韩两国经贸往来深度融合，产业链供应链密不可分。希杰集团1994年进入中国市场，已经在华深耕近30年，是中韩经贸往来的见证者、亲历者。中韩经贸合作给希杰提供了重要发展机遇。

尹道瑄告诉记者，近年来，希杰第一制糖持续优化食品业务在华产能布局结构，针对冷冻生产线分别进行了大型设备技术改造升级和二期工厂扩建，以更好满足中国市场日益增长的需求，为消费者提供更多健康食品。

(责编：崔译戈、崔越)