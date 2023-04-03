新华社阿尔及尔4月3日电 通讯：“中国白衣天使，我一直都记着你”——中国援阿尔及利亚医疗队与当地民众的重逢故事

新华社记者吴天雨 陈梦阳 帅安宁

北非，阿尔及利亚。60年前，中国向这个国家派出援外医疗队。那是中国政府向非洲国家派遣的第一支医疗队。

1963年4月，首批医疗队员抵达阿尔及利亚。60年里，中国白衣天使在这里救死扶伤，用智慧与汗水写下感人肺腑的故事，也有很多故事中人物再相逢的感人瞬间。

2022年夏，中国援阿医疗队骨科医生涂大椿乘车10小时，到位于撒哈拉沙漠地区的纳马省一家医院为一名患者会诊。刚到医院门口，身后就有人用阿拉伯语喊“涂医生”。“当时我愣了一下，一时间认不出对方。对方说他是我2013年援阿时救治过的患者，并向我展示了髋关节的疤痕，还跳了几步给我看。”涂大椿回忆道。

每次说起这件事，涂大椿都非常感慨：虽然戴着口罩和帽子，还是被多年前的患者认出来，“真是太惊喜了”！

据中国援阿医疗队提供的数据，截至今年1月，中国共派出援阿医疗队27批次、3522人次，诊治患者2737万人次，接生207万新生儿。像涂大椿遇到的惊喜重逢，无数次发生在中国医务人员和当地民众之间。

2021年秋，中国援阿医疗队针灸科医生杨翊帮助一名58岁女患者摆脱了肩周炎困扰。几周后，这名患者到医院感谢杨翊，还带上了两张老照片——27年前她与中国医疗队的合影。原来，当时中国医疗队就用针灸治愈这名患者的踝关节扭伤。她开心地说：“时隔27年，你们又治好了我的病！”

“照片已经发黄，这份情谊根深蒂固。我们的工作很平凡，但他们真的记住了我们！”杨翊动情地说。

今年初，中国援阿医疗队针灸科接诊一位年近九旬的老人，老人一只手失去知觉，仅几个疗程，病情就明显好转。老人名叫努尔丁·朱迪，曾任阿尔及利亚驻南非、荷兰等国大使。1963年，也就是中国首次向阿尔及利亚派遣医疗队的那一年，他开始为新中国恢复联合国合法席位奔走。1971年联合国大会通过第2758号决议时，他作为非洲统一组织助理秘书长，见证了这一历史性时刻。

谈及中国医疗队，老人有说不完的话。他称赞中医的神奇效果和中国医生的友善、暖心，提到阿尔及利亚与中国牢不可破的友谊，回忆他1967年对北京、上海和广州的访问。老人说：“中国是了不起的国家！我见证了中国派遣第一支医疗队来阿尔及利亚，60年后还接受了中国医生的治疗。我和中国真的很有缘分！”

在医疗水平和医疗条件还不发达的阿尔及利亚，中国医务人员用技术和爱心，治愈了无数患者。在这些患者心中，中国医生是白衣天使，是他们的兄弟姐妹。

今年2月的一个上午，63岁的阿里里·赫依拉到艾因迪夫拉省公立医院看望中国援阿医疗队妇产科医生李洪玲。一见面，她就给李洪玲一个大大的拥抱。一年前，李洪玲利用休息时间为赫依拉实施了子宫脱垂手术，赫依拉和家人多次到医院感谢她。

对李洪玲而言，这样的重逢并不鲜见。援阿期间，针对当地公立医院接诊能力有限的问题，她利用休息日为患者实施28台手术。许多患者在痊愈后重返医院，向她表达感激之情。

在李洪玲工作的艾因迪夫拉省，卫生厅长伊德里斯·霍贾是1965年由首批中国援阿医疗队员接生的。后来，霍贾曾在多地担任公立医院院长，多次与中国医疗队合作。现在，他又在卫生厅长的岗位上与中国医疗队再次重逢。时光就是如此神奇！

中国（湖北）第27批援阿医疗队总队长杨勇告诉记者，在阿尔及利亚，如果有司机向你展示一张多年前与中国医疗队员的合影，或者街边散步的老人向你讲述中国医疗队员的往事，请不要吃惊，因为“他们记住了中国白衣天使”。

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