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外交部发言人：美国所谓“民主峰会”是对民主的背离和践踏

2023年03月31日23:12 | 来源：新华网
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新华社北京3月31日电（记者董雪）外交部发言人毛宁31日说，美国举办所谓第二届“领导人民主峰会”，其实质是按照美国标准给各国划线分类，根据美国利益对各国干预干涉，反映的是美国一贯的傲慢、偏执、自私、霸道，也是对民主这一全人类共同价值的背离和践踏。

当日例行记者会上，有记者问：美国于3月29日至30日举办第二届“领导人民主峰会”。有评论认为，这场峰会更像是分裂世界的表演。发言人有何评论？

毛宁指出，美国举办所谓第二届“领导人民主峰会”，其实质是按照美国标准给各国划线分类，根据美国利益对各国干预干涉。目的是借民主之名搞“小圈子”，鼓吹“民主对抗威权”虚假叙事，把国际社会分为三六九等，在世界上制造分裂，为推行集团政治、维护霸权战略服务。

“有关做法本身严重违背民主真谛，严重违背国际关系民主化潮流，严重违背联合国宪章宗旨和原则，不利于国际社会团结应对各种共同挑战，反映的是美国一贯的傲慢、偏执、自私、霸道，也是对民主这一全人类共同价值的背离和践踏。”她说。

毛宁表示，这次峰会让世界更加看清美国在民主问题上的虚伪双标及其危害。峰会涉及的所有议题无一例外都是美国在出题，要求各国答卷、兑现承诺，并由美国来批卷，整个过程不民主、不包容、不透明。“美国提出‘重振民主总统倡议’，真正想重振的是美国霸权，而不是什么各国民主。美国推动峰会发表共同宣言，鼓动部分国家支持一些所谓‘准则’‘原则’，无非是掺杂私货，推广家法帮规，挑动世界分裂对抗，十分有害和危险。”

毛宁指出，当今世界全球性问题和挑战层出不穷。世界需要的不是以民主的名义制造分裂，实行唯我独尊的单边主义，而是在联合国宪章宗旨和原则基础上加强团结合作，坚持真正的多边主义；世界需要的不是打着民主的幌子干涉别国内政，而是践行真民主，摒弃伪民主，推进国际关系民主化；世界需要的不是制造对抗的所谓“民主峰会”，而是实实在在解决国际社会面临问题的团结合作。

(责编：杨光宇、牛镛)

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