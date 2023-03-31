新华社北京3月31日电 美国纽约州一个大陪审团3月30日决定对共和党籍前总统唐纳德·特朗普提起刑事指控，这是美利坚合众国建国近247年来首次有前总统遭到这类指控。

特朗普指认这是民主党针对他的政治迫害，共和党高层也纷纷声援，指责民主党把司法系统当作武器，意在阻止特朗普参与2024年总统选举。民主党则以“没有人能凌驾于法律之上”回应，敦促特朗普及其支持者“平静”对待。

刑事指控

纽约州一个大陪审团对特朗普所涉“封口费”案件举行闭门听证后，于30日决定起诉特朗普。暂不清楚特朗普受到哪些刑事指控。起诉书将在数天后公开。

美国有线电视新闻网(CNN)以两名知情人士为消息源报道，特朗普面临超过30项关联商业欺诈的指控，或于4月4日出庭。

2020年3月13日，时任美国总统特朗普在华盛顿白宫的记者会上讲话。（新华社记者刘杰摄）

曼哈顿地区检察官、民主党人阿尔文·布拉格正牵头调查特朗普与两名女性有染并支付“封口费”试图掩盖性丑闻一事。一名知情人士告诉CNN记者，在一名证人作证30分钟后，纽约州这个大陪审团投票表决，做出起诉决定。

布拉格的办公室正与特朗普律师接触，协调让特朗普投案、出庭接受问讯等事宜。

美联社报道，在纽约州受到刑事指控，被告通常会被拘留至少数小时，接受指纹采集、拍照片及问讯。但是，若被告是前总统，目前没有相关规程。

专家认为，一名前总统戴着手铐、被押送走过法庭门厅的场面不大可能出现。

去年12月，特朗普集团因多项税务欺诈指控被定罪，但特朗普本人没有牵涉其中。此外，特朗普还面临其他两项刑事调查，分别由司法部长梅里克·加兰任命的特别检察官和佐治亚州一名地方检察官牵头开展。

两党交锋

得知遭起诉几分钟后，特朗普发布长篇声明，坚称自己“完全清白”并指认这是历史上从未有过的政治迫害以及干涉选举。

特朗普指认布拉格替民主党籍总统约瑟夫·拜登“干脏活”，称民主党人沉迷于“抓住特朗普”并在这一过程中“说谎、欺骗、偷窃”，他们试图破坏“让美国再次伟大”的行动。

尽管起诉书内容暂未公开，共和党高层立即声援特朗普。

国会众议院议长凯文·麦卡锡指认布拉格滥用职权，把“神圣的司法系统”当作武器，众议院将追究他的责任。

这是1月6日在美国华盛顿国会拍摄的凯文·麦卡锡（中）。经过党内激烈争论达成利益交换，共和党众议员凯文·麦卡锡于7日凌晨在第15轮众议院议长选举表决中当选议长。（新华社记者刘杰摄）

众议院司法委员会主席、俄亥俄州联邦众议员吉姆·乔丹以一个词回应：愤怒！

佛罗里达州联邦参议员里克·斯科特认为，起诉是对特朗普的“政治报复”。

佛州州长罗恩·德桑蒂斯在社交媒体推特发文，称不支持任何“引渡”特朗普的决定。特朗普现常居佛州海湖庄园，应诉需要前往纽约。

民主党人则以“法律面前人人平等”回击，强调前总统也必须遵守法律。

加利福尼亚州联邦众议员亚当·希夫说，起诉前总统在美国史无前例，但特朗普涉及的非法活动同样史无前例。

国会参议院多数党领袖查克·舒默敦促特朗普及其支持者遵守法律、让司法程序得以平静地走完。

国会众议院上任议长南希·佩洛西说，希望特朗普尊重司法制度，这一制度能够确保每个人证明自己清白的权利。

特朗普3月18日在社交媒体发文，声称自己将在21日遭逮捕，号召支持者大规模抗议。不过，逮捕并没有发生。特朗普的言论促使纽约市执法部门严阵以待、强化安保措施，防范可能出现的暴力骚乱。

搅动大选

CNN报道，特朗普遭起诉的消息震动全美，将搅动2024年总统选举。

特朗普去年11月正式宣布将参与2024年总统选举。即便遭到起诉，特朗普3月30日依然表明有意继续参选。

这张2020年8月27日拍摄的视频画面显示，时任美国总统特朗普在白宫南草坪发表演讲接受共和党总统候选人提名。（新华社记者刘杰摄）

路透社报道，从共和党人对特朗普遭起诉的“愤怒”回应看，特朗普在党内地位依然稳固。

路透社和益普索集团3月27日完成的一项民意调查显示，特朗普是2024年总统选举共和党竞选人中的领跑者，支持率为44%，佛州州长德桑蒂斯的支持率为30%。

德桑蒂斯暂未正式宣布参选，但外界普遍把他视为特朗普在党内的主要竞争对手。

目前，特朗普遭起诉对总统选举产生的影响难以预料。一方面，遭起诉可能会令特朗普重返总统宝座的努力遇挫，给竞选对手提供了攻击他的理由。另一方面，特朗普总是希望自己受到关注并善于利用机会。

得知遭起诉后，特朗普立即呼吁支持者为他打官司捐款。路透社报道，自声称将遭逮捕以来，特朗普已筹措超过200万美元资金支持竞选活动。（包雪琳）

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