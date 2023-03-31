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金砖国家影像联盟与媒体智库联盟成立

2023年03月31日17:14 | 来源：人民网-国际频道
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与会嘉宾共同启动金砖国家影像联盟、金砖国家媒体智库联盟成立。段崴摄
与会嘉宾共同启动金砖国家影像联盟、金砖国家媒体智库联盟成立。段崴摄

人民网北京3月31日电 （记者李琰）金砖国家人文交流论坛3月30日在江苏扬州举行。论坛上，金砖国家影像联盟与金砖国家媒体智库联盟正式成立。

在金砖框架下，为落实金砖国家领导人共识和增进人民之间的理解与互信，中国外文局中东欧与中南亚传播中心（人民画报社）、当代中国与世界研究院倡议，联合金砖五国摄影组织和机构共同成立金砖国家影像联盟；联合金砖五国主流媒体与智库共同成立金砖国家媒体智库联盟。

金砖国家影像联盟聚合金砖五国的摄影组织和机构，实现创作题材和影像资源的互通共享，打造金砖国家全媒体影像平台，依托平台形成人文交流影像资料库，发挥影像的跨文化传播作用。

金砖国家媒体智库联盟联合金砖五国主流媒体和智库，以“媒体+智库”的形式，聚合媒体智库资源，开展信息交流、学术研讨、联合采访、人员互访等方面的合作，实现金砖国家智力资源与舆论资源的互联互通。

两个联盟自倡议开始即得到金砖国家相关机构的热烈响应。中国摄影家协会、俄罗斯摄影艺术家联盟、印度摄影学院、南非摄影学会等9家金砖国家影像机构加入影像联盟；巴西卢拉研究所、巴西《中国雷达》、《俄罗斯报》、俄罗斯《劳动报》、印度《自由新闻报》、印度“新南亚论坛”、南非独立传媒集团、中国国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所、中国日报社、中国新闻社等19家金砖国家主流媒体和知名智库加入媒体智库联盟。

未来，两个联盟的成员单位将在联盟框架下开展丰富多彩的国际交流活动，打造新兴市场国家和发展中国家新的合作与交流平台。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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