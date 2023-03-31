新华社北京3月31日电 美国研究人员近日在英国《自然》杂志上报告说，詹姆斯·韦布空间望远镜观测结果显示，地球大小的系外行星“特拉普派-1b”可能没有大气层。

“特拉普派-1”是一颗表面温度极低的红矮星，距离地球约39光年，所处区域相当于太阳系的“后院”。2017年，天文学家在这一红矮星周围发现7颗类地行星，“特拉普派-1b”是距离这一红矮星最近的行星。天文学家认为，该星系是一个“独特的实验室”，可用于研究行星上的环境条件是如何产生，以及是否适合生命生存。

美国航天局艾姆斯研究中心的研究人员利用韦布空间望远镜上的中红外设备，观测了当“特拉普派-1b”经过红矮星背后时的热辐射变化。通过测量并比较“特拉普派-1b”和红矮星的亮度，研究人员对“特拉普派-1b”的亮度能有更准确的了解。

研究人员表示，理论上如果“特拉普派-1b”有大气层，它从红矮星吸收的能量就会得到循环，并且它的亮度也不会有实际测量结果显示得那么亮；同时，观测结果没有显示“特拉普派-1b”行星上有二氧化碳存在。综合多项因素，研究人员认为，“特拉普派-1b”上很可能没有大气层。

虽然这一发现听起来可能会让部分人失望，但研究人员表示，这项工作展示了韦布空间望远镜的观测能力，为“特拉普派-1”星系的更多观测结果打开了大门。

(责编：崔译戈、刘慧)