李辩

福岛第一核电站核污水排海的部分相关设备日前开始运行，这是核污水排海相关设备首次运行。日本政府和东京电力公司无视国内外强烈反对，持续推进核污染水排海计划，引发国际社会的广泛质疑与反对。

福岛第一核电站，目光所及之处矗立着一座座巨型储水罐。超过137万吨的核污染水被储存在1000多个这样的巨型储水罐中……今年春夏之际日本将开始排放核污染水，预计向海洋排放时间长达30年之久。

太平洋不是日本倾倒核污染水的下水道，海洋环境关乎国际社会整体利益。2021年4月13日，日方单方面决定将核污染水进行处理后向海洋排放。中国等利益攸关方对此表达强烈关切和坚决反对。

中方多次敦促日方重视国际社会关切，认真履行自身国际义务，同包括周边邻国在内的利益攸关方和有关国际机构充分协商，以科学、公开、透明、安全的方式处置核污染水，并接受严格国际监督，切实保护海洋环境和各国民众健康权益。

韩国外交部副部长李度勋在本月出席国际原子能机构（IAEA）理事会会议时指出，日本应按照科学、客观、安全，且符合国际法、国际标准的方式处置核污水。希望IAEA尽快公布包含核污水排海计划验证结果的综合评估报告，并强调利害关系方的专家和研究机构参与审查的必要性。

太平洋岛国论坛秘书长普那表示，日方排海决定不是日本国内事务，而是全球性问题。

各国民众对于日本排污入海后的食品安全问题非常担忧。据《读卖新闻》消息，东京大学研究生院副教授关谷直也近期公布的有关福岛核事故国内外意识调查结果显示，对于 “如果核污染水排海将如何看待福岛食品安全”问题，93%的韩国人认为福岛食品“很危险”，持有同样看法的德国人比例为82%、法国人77%、美国74%，日本以外的国家和地区均超过60%。

日方做出排污入海的决定后，日本国内反对声浪不断。

渔民苦核辐射问题久矣。受核辐射影响，福岛很多山林池塘长期荒废，自然生长的山菜、蘑菇等放射性物质超标。福岛三大渔业协会2022年捕捞量为5500余吨，约福岛核事故发生前的两成。不仅仅是福岛、日本全国性及灾区渔业组织多次发声，坚决反对排污入海。

日本全国渔业协会联合会多次强调，全渔联坚决反对核污染水排入海中，这一立场丝毫没有改变。排污入海将给渔业从业者带来打击，对整个渔业造成不良影响。

福岛县渔业联合会会长野崎哲在今年2月接受采访时说：“我们必须在这里继续从事渔业活动。不会降下反对的大旗。”

日本政府和东电2015年曾向福岛县渔业联合会承诺“得不到有关人士的理解，不会进行任何处理”，如今的行为却与当初的承诺背道而驰。

日本环保组织和普通民众屡次走上街头，在东京、大阪多地举行集会，反对排污入海，高举“不要忘了福岛” “大海不是垃圾桶”“保护大海、保护儿童、保护未来”等标语，以此来表达反对核污染水排海的强烈诉求。

试问日本政府连本国民众都说服不了，又谈何取信国际社会？

(责编：贾文婷、常红)