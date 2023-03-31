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澳大利亚北领地举办中国电影节

2023年03月31日14:57 | 来源：新华网
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新华社澳大利亚达尔文3月31日电（记者岳东兴）澳大利亚北领地中国电影节3月30日晚在首府达尔文市开幕。活动期间共展映包括《无名》在内的3部中国电影。

电影节由中国驻澳大使馆和澳中友协北领地分会举办，将持续至4月1日。其间共放映3部中国影片，既有刚上映的谍战大片《无名》、历史故事动画片《新神榜：杨戬》，也有充满爱国情怀的《我和我的父辈》。

中国驻澳大利亚大使馆文化公参松雁群说，这是使馆第一次在北领地举办中国电影节。电影节会让更多民众对中国人的普通生活和历史文化有进一步的了解，从而促进两国人民的交流和友谊。

开幕式上，前来观影的查尔斯·达尔文大学副校长希拉里·温彻斯特对记者说，电影能将不同文化背景的人聚在一起，从而了解不同国家的历史、风景和生活方式，是澳中文化交流的重要形式。她对当晚播放的影片充满期待。

澳中工商业委员会北领地分会主席詹姆斯·阿什布里奇用中文说，他曾在北京和上海生活多年，看过很多中国电影。他在观影时会想起在中国看电影、坐地铁、扫码支付的美好时光，感觉中国发展得一天比一天好。他希望澳观众通过观影能够进一步了解中国。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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