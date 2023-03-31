人民网北京3月31日电 （记者苑基荣）据英国曼彻斯特消息，2023年3月27日—28日，第三届“中欧跨境电商论坛”在英国曼彻斯特举行。本次论坛由中欧电商物流俱乐部CEELC发起，飞鸟国际和新中国俱乐部承办，京东物流冠名赞助支持。来自英国、欧洲、中国、美国嘉宾，包括中欧政府机构、电商平台、跨国物流企业、国际货运集团、清关配套、海外仓企业等500多名优秀代表，共同探讨中国—欧洲跨境电商行业的可持续发展模式和创新战略。

联合国贸发会资深经济师梁国勇表示，在前期互联网和移动互联网带来的技术革命基础上，人工智能、大数据和云计算开始推动全球范围内数字化的新浪潮。电子商务是当今全球数字经济的一个重要环节，而跨境电子商务已成为国际贸易中最具活力的组成部分。中国在全球在线零售市场居于领先地位。2022年，中国网上零售额达到13.8万亿元人民币，其中实物商品网上零售额占到社会消费品零售总额的27%。如今，中国已占全球零售电子商务的半壁江山。中国与包括欧盟和英国在内的其他主要经济体之间的跨境电子商务已展现出巨大的增长潜力。展望未来，持续的技术进步和商业模式创新可望将潜力变为现实，从而协助在中国和其他经济体之间搭造一座兼具盈利水平和可持续性的数字化商业之桥。

曼彻斯特英中协会执行董事申瑞认为，在日益复杂的全球环境中，品牌适应和入乡随俗，同时平衡本土化员工和管理跨境文化差异变得更为重要。在曼彻斯特英中协会的工作下，大曼彻斯特地区不仅支持中国品牌进入英国市场，更帮助它们在本地实现增长和繁荣。作为英国第二大城市，大曼彻斯特地区的运营成本只有伦敦的50%，并且有直飞香港和中国大陆的航班，以及欧洲第三大的中国居民和学生人口。这里也是一个蓬勃发展的国际商业社区，并已成为中国企业扩展欧洲业务的主要目的地之一。

飞鸟国际首席执行官熊亮表示，在跨境供应链中，避免当地监管机构和部门执法的最佳方法是确保合规。具体包括六个方面：提供正确的进口清关申报价值和海关编码、确保产品安全性能合规、提供完备的产品认证报告和合格证书、避免使用仿牌或受禁产品、使用具备英国国税局认证资格的海外仓库、以及遵守英国税务法规。

第三届中欧跨境电商论坛执行会长李哲戬表示，就当下欧洲海外仓储行业的发展提出了三点思考讨论：一是疫情三年的疯狂扩张已经结束，企业现在的重点是降本增效或增质增效。二是希望与会者团结合作，建立一套更加有效的供应链体系，发挥优质服务，减少闲置资源，而不是单打独斗随波逐流。三是业务发展正在从自建为主阶段转向合作共赢阶段。协会和整个跨境电商行业应该鼓励并提倡共同健康发展。

中远海运集运英国公司总经理汪隽表示企业需要通过数字赋能，建设形成供应链的平台，通过平台可以达到资源公开、资源共享、资源对比，让客户有更多的选择，有更多个性化的体验。

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