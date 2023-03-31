人民网布宜诺斯艾利斯3月30日电 （记者姚明峰）当地时间3月30日，第六届中国国际进口博览会阿根廷专场推介会在阿根廷布宜诺斯艾利斯成功举办。本次活动由中国国际进口博览局、中国驻阿根廷使馆、阿根廷投资促进局主办，阿根廷牛肉推广局、阿根廷中国商会协办。中国驻阿根廷大使邹肖力、中国驻阿根廷使馆经商公参夏娣娅、中国国际进口博览局副局长、国家会展中心（上海）党委书记、副总裁刘福学等中方代表，与阿根廷外交部国际经济关系国务秘书托德斯卡、阿根廷经济部工业生产发展国务秘书门迪古伦、阿根廷牛肉推广局局长格里姆伯格等共同出席活动并致辞。

邹肖力大使指出，中方将阿根廷作为本届进博会美洲推介活动首站，是中阿关系高水平的体现。阿根廷各界人士踊跃参加，也表明大家看好中国、期待加强与中国合作。去年阿根廷在拉美大国中率先与中国签署共建“一带一路”合作谅解备忘录，双边贸易额同比增长20.1%，达到213.7亿美元，首次突破200亿美元大关。新能源、生物技术、航天、医药卫生、旅游合作开始释放巨大潜力，科技创新、数字经济、绿色发展正在成为中阿务实合作新亮点。中阿就扩大使用人民币达成一致，阿根廷人民币清算行正式启动。在双方共同努力下，中阿关系将更加紧密，经贸合作将迈上新台阶。中国的发展惠及世界，中国的发展离不开世界。希望更多的阿根廷优秀企业、优势产业、优质产品通过进博会走向中国和全球市场，中阿两国和两国人民的互信和友谊不断加深，续写“兄弟之道是团结同心”新篇章。

刘福学介绍了历届进博会取得的丰硕成果和第六届进博会筹备进展，表示中国有政策、有市场、有环境、有平台，对进博会“越办越好”充满信心。阿根廷是进博会的老朋友，阿根廷政府、机构和企业积极参与进博会国家展和企业展，将阿根廷的文化魅力以及优质产品带到中国。期待更多阿根廷企业通过进博会共享中国广阔商机。

托德斯卡表示，阿根廷和中国经济互补，阿根廷政府致力于推动本国更多具有竞争力的产品进入中国市场，将进博会视为每年最重要的展会活动之一。一直以来，阿根廷以多种方式参与进博会，费尔南德斯总统曾在第四届进博会开幕式发表讲话，阿根廷企业连续五年展示美食和美酒，并在去年首次参加技术装备展区，展现出阿根廷的未来潜力。

门迪古伦称，中国是阿根廷的第二大贸易伙伴，中阿贸易占阿根廷对外贸易总额的15%。目前，阿根廷对华出口中55%是初级产品，希望通过进博会平台增加阿根廷工业品出口，将知识服务、药品、化工产品同阿根廷美食、美酒一道介绍给中国消费者。

格里姆伯格指出，中国是阿根廷肉类产品最主要的出口市场，占阿肉类产品出口总量的70%。阿根廷牛肉推广局连续五年参加进博会，最多一届曾有20家成员企业参展。相信今年会有更多企业共同参展，向中国消费者介绍优质的阿根廷牛肉。

在本次推介会上，多家阿根廷企业和相关行业协会与国国际进口博览局共同签约，以进博会为平台，为中阿两国之间的贸易合作和企业间交流发展提供了更多机遇。

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