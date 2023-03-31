新华社联合国3月30日电 中国常驻联合国代表团任洪岩公使30日在“零废物作为变革性解决方案在落实可持续发展目标中的作用”联大高级别会议上发言，介绍中国在废物治理方面取得的显著成效。

任洪岩说，中方秉持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持以人为中心，以生态文明建设为引领，统筹推进高水平保护与高质量发展，在废物治理方面取得显著成效。一是全面禁止“洋垃圾”入境，如期实现2020年底固体废物进口清零的目标，累计减少固体废物进口量1亿吨，土壤污染风险得到有效管控。二是不断完善国内固体废物回收利用体系，培育固体废物加工利用产业，加快推进城乡垃圾分类，不断提升再生资源回收利用率，2021年主要再生资源回收利用量达到3.85亿吨。三是积极推进“无废城市”建设，全面落实固体废物减量化、资源化、无害化原则，不断提高资源利用效率，计划到2025年推动约100个城市开展“无废城市”建设。

任洪岩表示，中方将继续以“无废城市”建设为抓手，积极推动工业、农业、生活、建筑等五大重点领域绿色转型，充分发挥数字技术作用，不断完善制度、技术、市场和监管体系建设，推动废物治理和环境保护、气候变化战略相融合。同时，中方将秉持人类命运共同体理念，积极参与全球环境治理，加强应对气候变化、生物多样性保护等领域国际合作，同各方分享废物治理成功经验和良好实践，在“一带一路”倡议和全球发展倡议框架下，为发展中国家提供力所能及的资金和技术支持，同各方共同构建一个清洁美丽的世界。

今年3月30日是联合国设立的首个“国际零废物日”。

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