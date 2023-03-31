人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国代表在联大介绍中国在废物治理方面取得的显著成效

2023年03月31日10:11 | 来源：新华网
小字号

　　新华社联合国3月30日电 中国常驻联合国代表团任洪岩公使30日在“零废物作为变革性解决方案在落实可持续发展目标中的作用”联大高级别会议上发言，介绍中国在废物治理方面取得的显著成效。

　　任洪岩说，中方秉持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持以人为中心，以生态文明建设为引领，统筹推进高水平保护与高质量发展，在废物治理方面取得显著成效。一是全面禁止“洋垃圾”入境，如期实现2020年底固体废物进口清零的目标，累计减少固体废物进口量1亿吨，土壤污染风险得到有效管控。二是不断完善国内固体废物回收利用体系，培育固体废物加工利用产业，加快推进城乡垃圾分类，不断提升再生资源回收利用率，2021年主要再生资源回收利用量达到3.85亿吨。三是积极推进“无废城市”建设，全面落实固体废物减量化、资源化、无害化原则，不断提高资源利用效率，计划到2025年推动约100个城市开展“无废城市”建设。

　　任洪岩表示，中方将继续以“无废城市”建设为抓手，积极推动工业、农业、生活、建筑等五大重点领域绿色转型，充分发挥数字技术作用，不断完善制度、技术、市场和监管体系建设，推动废物治理和环境保护、气候变化战略相融合。同时，中方将秉持人类命运共同体理念，积极参与全球环境治理，加强应对气候变化、生物多样性保护等领域国际合作，同各方分享废物治理成功经验和良好实践，在“一带一路”倡议和全球发展倡议框架下，为发展中国家提供力所能及的资金和技术支持，同各方共同构建一个清洁美丽的世界。

　　今年3月30日是联合国设立的首个“国际零废物日”。

(责编：艾雯、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部