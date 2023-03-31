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英国开发出有降温效果的彩色纳米材料

2023年03月31日10:11 | 来源：新华网
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新华社北京3月31日电 英国剑桥大学研究人员开发出一种彩色纳米材料，在阳光下能自发降温，用作建筑物、汽车等的表面涂层可大幅减少制冷的能耗，同时满足审美需求。

根据美国化学学会最近发布的新闻公报，这种材料由植物纤维素制成，利用纤维素纳米晶体微细结构的物理光学特性来呈现色彩，不需要色素就能呈现红、绿、蓝等颜色。

新材料制作的薄膜能达到每平方米120瓦的制冷功率，与一些家用空调效果相当。户外实验显示，在阳光照射下，薄膜下方的硅制基板温度显著低于环境温度，最多可降低9摄氏度。

新材料属于被动日间辐射冷却材料，这类材料几乎不吸收阳光，并会发射特定波长的红外线，将热量辐射到外部空间，实现自发冷却，且不会加热周围空气。但现有的这种材料通常是白色，一旦加入彩色色素，制冷效果就会被破坏，因为普通色素要通过吸收一部分光来产生色彩效果。

纤维素在自然界中含量非常丰富，新材料可望成为一种环保、廉价、可持续的制冷手段。研究人员说，他们下一步将研究如何增强该材料的耐用性。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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