3月28日，正在北爱尔兰访问的中国驻英国大使郑泽光接受中外媒体采访，介绍此访情况，回答记者提问。英国广播公司、爱尔兰电台、新华社、《人民日报》、中国中央电视台、中国国际电视台、《中国日报》等中外媒体参加。

采访文字内容如下：

郑大使：感谢各位媒体朋友跟踪报道我在北爱尔兰的短暂访问。这是我第一次访问北爱尔兰及贝尔法斯特市，很高兴来到这里。地方合作是国家关系重要组成部分。我访问的目的是增进了解与理解，促进友谊和合作。过去两天，我广泛接触北爱各界人士，和大家共同探讨如何拓展中国与北爱各领域合作。双方都认为合作潜力巨大，都对扩大合作有强烈愿望。我对此深受鼓舞。

今天上午，我参加了中英（北爱尔兰）新能源创新论坛。以新能源创新合作为主题举行论坛，这在中英之间还是第一次。大家进行了富有成果的讨论，特别是希望加强双方在氢能研发和应用方面的合作。这个例子可以说明，通过开展对话交流，中国与北爱可以在许多领域开展互利合作，包括投资贸易、文化教育、旅游体育等传统领域，也包括新能源、金融服务、金融科技、生物医药、创意产业等新领域。我看好双方合作前景。下面我愿回答你们的提问。

中国国际电视台：能否请您谈谈中英双边关系、特别是中国与北爱尔兰关系的重要性？

郑大使：所有国与国关系都包含城市之间、地区之间的关系。地方关系是国家间关系的重要组成部分。许多事情都在地方层面发生。地方关系应建立在尊重、友好、互利原则基础上。百闻不如一见，双方应积极交往。如果不见面交流，只靠阅读报纸和书信了解情况，总是不充分、不全面的。通过交往沟通，建立良好、富有成效的姐妹城市和地方关系，有利于促进中英关系健康发展。

已经可以看到中国与北爱交流合作取得的成果。近年来，双方贸易投资合作持续增长，约有2000名中国学生在贝尔法斯特女王大学、奥斯特大学等院校就读。两所大学的校长告诉我，他们愿意看到更多中国学生前来留学，愿意同中国高校加强教学与科研交流。泰坦尼克博物馆负责人告诉我，疫情前每年有众多中国游客前来观光，她希望未来有更多中国游客来这里观光旅游。

我很高兴能与北爱议会议长马斯基先生以及各政党代表会面，并同北爱政府文官长布雷迪博士会见。他们对与中国开展互利合作的积极态度给我留下深刻印象。我告诉北爱朋友们，这里是一个充满魅力的地方，风光秀丽、纯净清新、富有活力。我相信未来会有更多中国代表团和游客到访北爱，我们也鼓励北爱各界人士访华。交流合作符合双方的利益。

中国中央电视台：我看到一些欧洲媒体报道，中国式现代化将给世界带来和平与机遇，您怎么看待？您能否结合英国给我们详细阐述一下？

郑大使：中国式现代化是这两天我和北爱朋友谈话的热点话题。仅从以下几点就可以看出，中国式现代化对世界和平发展的贡献有多么巨大。首先，中国有超过14亿人口，当中国人民实现现代化目标、实现共同富裕时，本身就是对世界和平和人类进步的巨大贡献。从经济角度讲，正如世界银行报告所表明，2013年至2021年，中国对世界经济增长的贡献率年均达到38.6%。 IMF近来也指出，今年中国对世界经济增长的贡献估计将占全球三分之一。中国式现代化对全球经济发展提供的机遇是显而易见的。

中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。我们已设定碳达峰、碳中和的雄心勃勃目标，正全力以赴实现我们的目标。中国这样的发展中大国致力于绿色低碳发展，对全球应对气候变化挑战也是巨大贡献。

中国坚定不移走和平发展道路，将通过和平途径实现现代化。我们始终坚定致力于维护世界和平、促进共同发展。中国式现代化完全不同于一些西方国家所走的充满战争、殖民、掠夺的西方现代化老路。中国式现代化将为世界和平和发展提供前所未有的机遇，也将为人类文明开创新形态。

关于这对英国意味什么，我可以举一个例子。2022年，尽管全球经济因疫情遭受重创，中英两国贸易额仍突破1000亿美元，英国企业在中国投资了600多个新项目，均出现逆势增长。这充分说明中国式现代化给包括英国在内的各国带来的发展机遇。

近年来，一些英国政客对中国发表不少消极言论，声称中国对英国经济或国家安全构成挑战或威胁，这完全违背客观事实，也并不反映英国社会主流民意。无论我走到哪里，英国各界人士同我交流时，他们普遍不认同上述政客的论调，都主张同中国开展对话合作。北爱尔兰各界人士公开表示，与中国合作符合北爱根本利益。我和我的同事们愿与北爱各界人士共同努力，推动双方友好交流合作取得更多成果。

英国广播公司：因担心敏感数据被中国政府获取，英国政府最近决定禁止政府人员在公务设备上使用TikTok，您如何看待此事？这将对中英关系产生什么影响？

郑大使：这个禁令是错误的，是对国家安全概念的泛化滥用，是政治操弄，我们坚决反对。中国政府依法保护数据和信息安全。有关企业负责人已明确表示企业致力于保护用户数据安全。英方禁令只会损人害己，包括将无法享用这种广受社会各界特别是年轻群体欢迎的社交媒体，无法通过它同年轻一代沟通、了解他们的想法。我们敦促英方尊重事实，停止政治操弄，停止被第三国带入歧途，停止打压中国企业。

爱尔兰电台：大使先生，我谨代表贝尔法斯特爱尔兰语群体,欢迎您首次来访我们的城市。爱尔兰电台同孔子学院开展了一系列跨文化合作项目。您如何看待这种合作的重要性？您未来是否将致力于推动此类合作？

郑大使：孔子学院合作项目十分重要，因为它不仅能为当地学生提供学习中文的机会，也有助于他们更好了解欣赏中国文化，促进双方文化交流。

我刚刚访问了位于奥斯特大学的孔子学院。该学院发挥很好的示范作用，得到了英国文化协会、奥斯特大学以及中国总领事馆等多机构共同支持。孔子学院深受年轻学生的欢迎。我会见的一些青年大使说着一口流利的普通话。他们是未来的世界公民。没有了语言障碍，他们去中国旅行、做生意、交朋友都会很方便。我们将继续积极支持当地孔子学院和中文教学。

新华社：请问中国追求高质量发展能为中国和北爱、以及中英合作带来哪些新的机遇？

郑大使：习近平主席指出，高质量发展是中国全面建设社会主义现代化国家的首要任务。

高质量发展强调“高质量”。这意味着中国将推动经济从中低端产业向中高端产业转型升级。这将为中英之间在金融服务、数字经济、高端制造、新能源开发应用、创意产业等领域开展务实合作提供更多机遇。

高质量发展意味着中国将保持经济合理增速。2023年中国国内生产总值预期增长目标为5%左右，我们需要这一速度来创造就业，确保人民生活水平不断提高。这个增速也将为中国与英国及北爱尔兰之间的经贸等领域合作提供更多机会。

高质量发展意味着高水平对外开放，这将继续增加外国投资者的市场准入。中国《鼓励外商投资产业目录(2022年版)》已正式施行。今年7月1日起，中国关税总水平将降至7.3%。外国商品和服务将有更多机会进入中国。

高质量发展依托我国超大规模市场优势。中国有14亿多人口、4亿多中等收入群体。未来10年，中国大宗商品进口额有望超过22万亿美元，这将为世界各国与中国开展互利经贸合作创造巨大空间。

英国和北爱尔兰应该抓住中国发展的机遇，包括扩大投资与贸易合作，也包括以优质的产品和服务在中国市场争取更大份额。我们一如既往欢迎英国及北爱尔兰的企业到中国投资兴业，也希望英方为中国企业在英发展提供公平、开放、非歧视性的营商环境。

(责编：艾雯、刘洁妍)