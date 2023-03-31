中新社华盛顿3月30日电 (记者 沙晗汀)美国商务部当地时间30日公布的最终修正数据显示，2022年第四季度美国国内生产总值(GDP)按年率计算增长2.6%，较此前公布的修正数据下调0.1个百分点。

数据显示，去年第四季度美国GDP增速下调至2.6%，低于第三季度3.2%的增速。2022年全年，美国GDP增长2.1%。

具体来看，去年第四季度，占美国经济总量约70%的个人消费支出增长1%，较此前公布的修正数据下调0.4个百分点；反映企业投资状况的非住宅类固定资产投资增长4%，增幅较此前公布数据上调0.7个百分点；住宅类固定资产投资暴跌25.1%，降幅较此前数据有所收窄。此外，净出口拉动当季经济增长0.42个百分点；私人库存投资拉动当季经济增长1.47个百分点。

美媒分析认为，此次下调去年第四季度经济增速的主要原因是下调了个人消费支出增长。高通胀、高利率促使消费者减少消费，尤其在受利率影响较大的领域，如购房等。专家认为，受美联储加息、硅谷银行和签名银行关闭影响，今年第一季度经济增速将继续放缓，今年下半年经济可能陷入“轻微衰退”。

本月22日，美国联邦储备委员会宣布，将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%至5%的水平。这是美联储自去年3月以来连续第九次加息。

美国商务部通常会根据不断完善的信息对季度经济数据进行三次估算。2023年第一季度经济数据预估值将于4月27日公布。(完)

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