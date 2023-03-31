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美媒：特朗普将被起诉 成美历史上第一位被刑控的前总统

2023年03月31日08:46 | 来源：中国新闻网
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中新网3月31日电 据《纽约时报》援引消息人士的话称，当地时间30日，美国曼哈顿大陪审团通过表决就“封口费”一案起诉美国前总统特朗普。这将令特朗普成为美国历史上第一位面临刑事指控的前总统。

报道称，起诉书可能在未来几天公布，检察官将要求特朗普出庭，目前对特朗普的指控尚未公开。

对此，特朗普发布声明回应称，这是“历史上最高级别的政治迫害和选举干预……我相信这场政治迫害将对拜登产生巨大的反作用。

报道称，在特朗普被起诉消息传出后，纽约警察局要求所有成员都需要“做好部署准备”，必须“在分配的巡逻期间随时做好动员准备”。

据此前报道，曼哈顿地区检察官阿尔文·布拉格召集了这个大陪审团，调查特朗普是否在2016年大选前向成人电影明星斯托米·丹尼尔斯支付13万美元的“封口费”。调查的重点是特朗普是否伪造了相关记录。

报道称，曼哈顿大陪审团大陪审团每周一、三、四开会3天，但由于日程保密，外界无从得知审理进展。特朗普本人此前曾预测，他将于21日被起诉甚至逮捕，但这一情况并未发生。

据《纽约时报》报道，在纽约，伪造商业记录罪通常是一项轻罪指控。但如果检察官证明特朗普意图诈骗，包括意图实施、协助实施或隐瞒另一项罪行，则可能会被升级为重罪。

(责编：崔越、刘洁妍)

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