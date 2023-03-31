新华社联合国3月30日电 中国政府非洲事务特别代表刘豫锡30日在安理会“消弭非洲枪声”高级别公开辩论会上发言，呼吁国际社会支持非洲主导自身和平与安全事务。

刘豫锡说，非洲是一块崛起的大陆、希望的田野，充满生机和活力。没有非洲的和平与发展，就没有世界的稳定与繁荣。新形势下，安理会应就如何更好地帮助非洲应对挑战和解决冲突根源性问题进行深入思考。

第一，支持非洲主导自身和平与安全事务。国际社会应坚持以非洲方式解决非洲问题原则，在尊重和信任非洲国家基础上提供帮助，而不是以人权的名义干涉别国内政甚至越俎代庖。对于冲突后国家，要支持其选择符合自身国情的发展道路和治理模式，不能一味指责挑刺，更不能借机搞“民主改造”。

第二，支持非洲国家安全能力建设。增强非洲自身安全能力是实现标本兼治的唯一途径，要帮助非洲国家建立专业、高效、强有力的安全部门，有效应对恐怖极端主义、族群冲突等现实安全威胁。

第三，支持非洲实现可持续发展。发展和安全互为依托，相辅相成。国际社会要支持非洲推进基础设施建设、加快工业化、应对疫情、消除贫困、促进就业，加快落实2030年可持续发展议程。非洲发展问题的深层次原因是国际经济秩序不公，发达国家要承担应有责任，兑现发展援助承诺，向非洲补上历史欠账。

第四，支持非洲联合自强努力。20年来，非盟高举联合自强、团结合作的旗帜，有力维护了非洲和平、安全、稳定与发展。非盟自主维和行动是非洲人以非洲方式解决非洲问题的有益实践，应向其提供灵活、可预见、可持续的资源保障。中方坚定支持非洲深入参与二十国集团、金砖国家等机制，坚定支持非洲在全球治理和国际事务中发挥更大作用。

刘豫锡说，中国同非洲长期风雨同舟、患难与共，中方始终将非洲置于外交优先方向，将非洲和平与安全作为在安理会工作的重中之重。中方愿同国际社会携手努力，坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，帮助非洲消弭枪声，呵护世界的“希望之源”，共同构建人类命运共同体。

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