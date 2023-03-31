新华社海南博鳌3月30日电（记者马卓言、夏天）国务院总理李强3月29日在海南博鳌会见博鳌亚洲论坛理事长潘基文等理事会成员、论坛咨询委员会和战略合作伙伴代表。

3月29日，国务院总理李强在海南博鳌会见博鳌亚洲论坛理事长潘基文等理事会成员、论坛咨询委员会和战略合作伙伴代表。新华社记者 刘彬 摄

李强表示，今年论坛年会主题是“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”，充分反映了当前形势特点以及人类社会进步发展要求。现在多重挑战和危机交织叠加，全球治理遭受严重冲击和挫折。应对当前不确定的世界，中国和亚洲可以发挥更大作用。人类面对共同挑战，团结合作、开放包容更显重要。只要本着合作共赢、共同发展的精神，协商协调、共寻出路，人类社会完全能找到一条共享和平发展成果的路径。

李强强调，我们对中国的发展充满信心，以习近平同志为核心的中共中央的坚强领导是中国发展的最大确定性。随着中国因时因势优化调整疫情防控措施，当前中国经济呈现企稳回升势头。今年是全面贯彻中共二十大精神的开局之年，我们将坚持稳中求进工作总基调，通过有力有效实施宏观政策稳增长、稳就业、稳物价，通过坚定不移深化改革扩大开放优化营商环境，大力提振市场预期和信心，推动高质量发展迈出新步伐。对外开放是中国的基本国策，中国开放的大门将越开越大，欢迎各国企业到中国投资兴业，更多分享中国开放发展的红利。

李强指出，作为东道国，中方将继续支持博鳌亚洲论坛为推动亚洲和世界共同繁荣发挥积极作用。希望论坛坚守成立初衷，为亚洲地区国家拓宽发声渠道；提升论坛地位作用，致力于共话团结、共谋良策、汇聚共识；促进亚洲与世界互动，共同探索加强全球治理、推动构建人类命运共同体的“博鳌方案”。

潘基文以及菲律宾副众议长、前总统阿罗约，新西兰前总理希普利，沙特基础工业公司首席执行官阿尔-法季，韩国三星电子会长金奇南等理事会成员表示，中国经济是动荡世界的中流砥柱，中国政治稳定和坚定推进改革开放为世界注入巨大的确定性。习近平主席提出的“一带一路”倡议和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议为人类发展指明了正确方向。中国推进数字经济和绿色发展将为世界各国带来新机遇。当前形势下，团结合作比以往更加重要。各方愿同中方携手合作，共同应对气候变化等全球性挑战，建设更稳定的全球产业链供应链，将国际形势中的不确定性转变为实现共同发展的机遇。希望博鳌亚洲论坛不断发展壮大，为亚洲和世界的和平与发展作出积极贡献。

吴政隆等参加会见。

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