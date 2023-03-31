新华社海南博鳌3月30日电（记者夏天）博鳌亚洲论坛2023年年会“构建合作与安全的南海秩序”分论坛于30日召开，来自20多个国家和地区的100多名专家学者、驻华外交官、前政要及政府官员代表参会。

外交部部长助理农融在书面发言中指出，南海是地区国家的共同家园。多年来，地区国家已就管控争议、增进互信、推动合作形成了行之有效的实践和经验。中国与东盟国家开创性地提出并推进“双轨思路”，确认由直接相关当事国通过友好协商和谈判解决海上争议；中国和东盟国家共同维护南海的和平与稳定。各方全面有效落实《南海各方行为宣言》，持续推进“南海行为准则”磋商，打造加强版和升级版的海上地区规则。

联合国前副秘书长刘振民建议，沿岸国智库可联手发起南海问题的“二轨对话”机制，就南海面临的海洋环保、海洋科研、海上安全、海上救助、法理研究、媒体引导等各方面问题进行学术探讨、政策对话及务实合作。

中国-东南亚南海研究中心理事会主席、华阳海洋研究中心理事长吴士存表示，中国与东盟国家应加快落实《南海各方行为宣言》框架下的海上务实合作，加快“南海行为准则”磋商的步伐。

菲律宾前总统阿罗约、美国约翰·霍普金斯大学名誉教授大卫·兰普顿等认为，维护南海的和平与稳定，符合集体利益。各方应该相互保持克制，加强合作，避免冲突。

交通运输部安全总监李国平在发言中回顾了中国为保障南海海上交通安全作出的积极贡献，以及《南海各方行为宣言》签署以来中国与东盟国家围绕开展海上人道搜救合作取得的成果，并表示南海沿岸国应坚持真实亲诚、共商共享、创新驱动的原则，合作保障南海海上交通安全。

本届南海主题分论坛为期两天，与会代表围绕“南海合作的规范与制度”“平等、共享、务实：南海海上搜救展望”“南海区域环境治理与科学合作”“RCEP与海洋合作”等议题展开深入探讨。

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