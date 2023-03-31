新华社海南博鳌3月30日电（记者彭韵佳、牛梦彤）博鳌亚洲论坛2023年年会期间，知识产权与数字经济论坛30日在海南博鳌举行。与会嘉宾共同探讨了数字文化新业态、新模式、新场景为版权保护与运用带来的新挑战、新机遇。

出席会议的中宣部副部长张建春指出，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将发展数字经济上升为国家战略，出台了一系列重大决策部署，中国数字经济取得较快发展。中国版权工作始终以积极开放的姿态拥抱技术进步，特别是新时代十年，中国版权事业实现突破性进展、取得历史性成就，在推动新一轮科技革命、助力数字经济发展方面发挥着越来越重要的作用。

张建春强调，数字经济的快速发展给版权产业特别是网络版权产业带来前所未有的发展机遇。下一步，要牢牢把握数字经济发展新机遇，不断提升版权治理体系和治理能力现代化水平，为版权产业高质量发展提供有力支撑。加快完善数字经济时代版权保护制度，持续优化新业态新模式版权保护机制，引导数字文化产业加强版权创造、运用、保护、管理和服务，深度开展数字经济时代版权保护国际合作，讲好中国数字版权保护与发展故事。

数据显示，2022年中国著作权登记量突破630万件，十年间翻了近三番，其中软件登记年均增速29.4%。2021年中国版权产业的行业增加值为8.48万亿元，占全国GDP的7.41%；其中，网络版权产业市场规模突破1.2万亿元。

国家知识产权局局长申长雨表示，要发挥知识产权作用，促进数字经济发展壮大深化交流合作，共同打造更具活力的全球知识产权生态系统，更好赋能数字经济发展，共同创造更加美好未来。

世界知识产权组织副总干事王彬颖认为，知识产权是数字化时代中前沿技术创新的关键驱动力之一，这需要从整个知识产权体系角度来看待问题，以促进创造创新，推动经济社会发展。

知识产权与数字经济论坛由世界知识产权组织、博鳌亚洲论坛合作举办，是博鳌亚洲论坛2023年年会的重要环节，也是2023年世界知识产权日系列活动之一。该论坛聚焦数字世界中的知识产权问题，探讨人工智能、大数据、云计算等前沿技术给知识产权制度带来的挑战和机遇。

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