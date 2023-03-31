新华社马德里3月30日电（记者孟鼎博 谢宇智）“中国历代绘画大系”之宋画展29日在西班牙巴塞罗那欧洲现代艺术博物馆开展。正率团在西班牙访问的中国文化和旅游部部长胡和平，以及中国驻巴塞罗那总领事朱京阳、巴塞罗那市副市长波内特等出席开幕式。

此次展览也是中国西班牙文化和旅游年系列活动的一部分。展览由中国文化和旅游部指导，浙江省文化和旅游厅、浙江大学主办，精选“中国历代绘画大系”之《宋画全集》收录的100幅精品宋画高清打样稿，丰富的展品将宋代绘画艺术的精致优雅完美呈现。

朱京阳在开幕式上致辞时说，艺术是人类共通的语言，是不同国家和民族之间增进了解与友谊的桥梁，相信通过本次展览，西班牙观众能够更好地了解中国文化艺术，增进两国人民间的友谊和互信，推动中西友好合作关系走深走实。

波内特在致辞时说，此次展览是中西加强对话交流和文化合作的重要契机，2023年是中西建交50周年，也是双方合作与友好关系发展中具有特殊意义的一年，通过庆祝中西文化和旅游年，两国友好关系将得到进一步巩固。

“中国历代绘画大系”利用最先进的摄影与图像处理技术，将现今存世于海内外263家文博机构的12405余件（套）中国绘画藏品留影存形并建立数字化档案，使中国历代绘画初步完成从物质形态向数字形态的整体转化。大系涵盖了绝大部分传世的“国宝”级绘画珍品，是迄今藏品收录最全、规模最大的中国绘画图像文献集成。

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