新华社北京3月30日电 题：假民主之名分裂世界——多国人士抨击美国所谓“民主峰会”

新华社记者

多国专家近日纷纷表示，美国举办所谓“民主峰会”，真实用意是假民主之名分裂世界、挑动对立，为美国霸权服务，这将对世界造成巨大威胁。

美国中美研究中心高级研究员苏拉布·古普塔表示，美国举办所谓“民主峰会”与推进美国国内外民主并无多大关系，真实用意是假民主之名分裂世界、挑动对立。他说，“民主峰会”无意解决当今世界面临的许多实际问题。“美国这样做都是为了其国家利益，而不是推进民主进步。”与2021年美国举办的“民主峰会”一样，这次峰会同样会成为“一场没有任何意义的秀场”。

他以美国发动伊拉克战争为例说，美国依靠军事手段将美式民主强加给伊拉克、利比亚等国家，已被证明是一个“惊人的失败”，对这些国家和地区贻害无穷。

“鉴于美国民主现状，美国坚持举办所谓的‘民主峰会’简直是场闹剧。”英国政治评论员卡洛斯·马丁内斯指出，美国习惯将自身描绘成“民主典范”，但所谓的美式民主只不过是受财团控制的一种体制。拜登政府企图利用“民主峰会”打“新冷战”，巩固旨在维护美国霸权的联盟，阻碍世界走向多极化。“‘民主峰会’实际上是‘霸权峰会’。”

越南共产党中央理论委员会科学秘书黎氏翠表示，近年来，西方势力打着民主人权的幌子干涉主权国家内政，令这些国家陷入严重的政治危机，促使反对派推翻政府，为财阀带来利益，大多数民众不但没有得到任何好处，反而遭受更多贫困、疾病的困扰。

菲律宾金砖国家政策研究会创始人赫尔曼·劳雷尔说，美式民主过去几十年里一直在倒退。美国的所谓民主仅仅为其统治阶级，即拥有和掌控资本的群体服务，而不是为增进人民的福祉。正如许多人所说，美式民主是“金钱民主”。

几内亚比绍国际关系专家、《民主报》总编辑安东尼奥·纳加说，美国的民主观建立在虚伪的基础上。在人权问题上，美国没有资格给非洲上课。因为美国自身仍然无法解决种族歧视和警察滥用职权等问题。美国所宣扬的民主模式包含“对某些国家的打压”，因为美国一直想将其民主愿景强加给世界。

俄罗斯政治研究所所长谢尔盖·马尔科夫表示，美国企图通过举办所谓“民主峰会”建立一个完全由美国控制的国际机制，进而对其他国家施压。美国企图通过“民主峰会”将颜色革命置于“工业流水线”上，以反对所有奉行独立自主政策和不愿屈服于美国霸权的国家，对整个世界造成巨大威胁。

俄罗斯政治观察家谢尔盖·斯特罗坎说，美国标榜捍卫所谓民主价值观是为维护美国利益和美国霸权服务的，这从其邀请参加所谓“民主峰会”的国家就可以看出端倪：一些是已卷入美国针对他国战争中的国家，另一些是美国正在努力拉拢和争取的对象。

赞比亚经济与公平党主席奇卢菲亚·塔亚利认为，所谓美式民主对许多发展中国家来说弊大于利，“美国试图把他们所谓的民主和价值观强加给我们，我们不需要美国来告诉我们应该怎么做”。（参与记者：杜鹃、闫洁、杨云起、孙一、杨士龙、张墨成、王子正、陈汀、刘恺、彭立军）

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