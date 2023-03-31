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中国精品图书在泰国曼谷国际书展亮相

2023年03月31日08:34 | 来源：新华网
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　　新华社曼谷3月30日电（记者王媛媛 王亚光）第21届曼谷国际书展30日在泰国曼谷正式拉开帷幕，中国出版机构携当代中国优秀图书参展，积极开展图书展示、版权洽谈、重点图书宣传和有声书展播。

　　本届曼谷国际书展由泰国出版商和书商协会主办，为期11天。这一书展是中国出版界对泰版权输出的重要平台之一。

　　中国科技资料进出口有限责任公司副总经理李燕介绍，此次公司展示了精心挑选的中、英、泰文版中国出版物，包括主题图书、中国传统文化和历史、人文社科、语言学习、中医药、少儿读物等，吸引众多观众参与互动。

　　厦门外图集团有限公司副总经理吴畇希介绍，在展示近万册中国优秀图书的同时，公司在书展现场设立了中国印刷产品展示区，展现中国印刷的精美工艺，促进双方印刷产业合作，推动来料加工等服务贸易出海。

　　书展开幕当天，中原出版传媒集团大象出版社与泰国红山出版有限公司签署了“我的国家公园丛书”泰文版出版合作协议，厦门外图集团有限公司和泰国蜘蛛文化有限公司签署了“盗墓笔记”系列图书泰文版出版合作协议。

(责编：崔越、刘洁妍)

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