新华社北京3月31日电 题：美国侵犯难移民人权恶行罄竹难书

新华社记者

美国历史上曾对移民进行歧视和排斥，近年来美国政府更是制造了一桩又一桩涉及难民和移民的人道灾难。

历史上，除最早的盎格鲁—撒克逊移民外，来自世界各地的早期赴美移民都曾饱尝被排斥、逮捕、拘留、驱逐等人权迫害。美国白人对被强迫来到美洲的非洲黑人的奴役历史至今仍对其后裔造成严重伤害，使非裔族群生命权、发展权和政治权利很难得到有效保障。排华运动是美国历史上最臭名昭著的歧视与排斥移民暴行。十九世纪，数以千计的华工因建设美国铁路丧生，然而当局过河拆桥，接连通过《佩奇法案》《排华法案》迫害中国移民。《1965年移民法》通过后，墨西哥成为美国移民的最大来源国，对墨西哥移民的逮捕和驱逐数量往往占到总量的90%。“9·11”事件后，穆斯林移民成为美国重点监控和排斥的对象，被无故拘捕关押者不计其数。

近年来，美国政府越来越严格地限制移民，并且严苛和非人道地对待移民。2019年，美国政府逮捕移民达85万人次，2021年上升到170多万人次。在大规模逮捕、拘留、驱逐、遣返中，移民的人权被大肆侵犯，人道灾难频繁发生。比如，美国执法人员挥舞着马鞭将难移民赶到河里；50余人惨死于得克萨斯州“移民卡车”内；疫情期间美国强行驱逐移民，其中包括1.6万名无人陪伴儿童……

美国庞大的移民拘留体系是其侵犯移民人权的重要体现。美国政府为了节省成本往往将移民拘留营交给私营公司建造和运营，形成事实上的私营监狱。拘留营条件恶劣，极易引发身心疾病，甚至死亡。美国有线电视新闻网报道，2020财年共有21人在美国移民拘留所中死亡。《埃尔帕索时报》报道，私营承包商问题加剧了美国布里斯堡收容点的混乱，那里有将近5000名儿童，大约有1500名儿童被关押在“牲畜围场”般拥挤、糟糕的环境中，这给他们带来严重的身心创伤。前联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特对美国拘留中心脏乱拥挤、缺医少食的恶劣条件深感震惊，指出拘留移民儿童可能构成国际法所禁止的不人道或有辱人格的对待。

美国国内多重因素导致移民问题积重难返。首先，美国根深蒂固的种族歧视是造成美移民问题的根本原因，历史上，非盎格鲁—撒克逊移民往往被视为“低劣”种族。其次，美国政治极化也导致移民问题日益恶化。近年来，移民问题日益同经济、种族、意识形态、文化价值观等问题牢牢捆绑，民主、共和两党利用该问题相互攻讦，移民问题成为最大的美国人权“毒疮”之一。此外，2008年全球金融危机后，具有排外特征的民粹主义思潮在美国加速传播。新冠疫情进一步打击美国经济民生。在此背景下，美国的保守政客与媒体渲染移民威胁，煽动反移民情绪，移民问题愈加突出。

美国不仅在国内制造了无数移民人权灾难，也是全球难移民危机的主要推手。美国的好战行径引发多次难民潮。美国布朗大学“战争代价”项目研究发现，2001年以来，美国以“反恐”为名发动的战争和军事行动使多达3800万人在战乱中流离失所。美国的全球军事干预将难民危机引向欧洲，就连美国盟友也逐渐认清美国是欧洲难民危机的始作俑者。

美国应认真审视自身在难移民问题上的累累劣迹，切实改善外来难移民处境，停止制造新的难民危机。美国更不要扮演“人权卫道士”，肆意借人权问题对他国进行抹黑和打压。

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