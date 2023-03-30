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跨越大陆，哈萨克斯坦有了“出海口”（元首外交 大国风范④）

本报记者  邱海峰  廖睿灵
2023年03月30日00:00 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　对许多哈萨克斯坦人来说，2013年9月7日是一个特殊的日子。

　　当天，面对近300名听众，中国国家主席习近平的声音温和坚定：“为了使我们欧亚各国经济联系更加紧密、相互合作更加深入、发展空间更加广阔，我们可以用创新的合作模式，共同建设‘丝绸之路经济带’。这是一项造福沿途各国人民的大事业。”

　　“一带一路”合作由此发端。哈萨克斯坦，成为“一带一路”首倡之地。

　　也是这一天，在中哈两国元首见证下，中国江苏连云港与哈萨克斯坦国有铁路股份公司牵手，签署共建过境货物运输通道、中转分拨基地的合作协议，“中哈连云港物流合作基地”项目应运而生。

　　自此，哈萨克斯坦这个世界最大的内陆国，连上了从太平洋扬帆起航的出海口。当地人说：“虽然我们不靠海，但有中国这样的邻邦，抵得上一片海洋。”

　　10年后5000多列

　　“9039号即将进场，请做好准备。”

　　“收到，人员已就位。”

　　2023年3月26日下午1时30分，连云港中哈国际物流有限公司生产操作部经理陈军，与即将到达的司机相互提醒接车信息。5分钟后，长长的汽笛声中，一列货运列车钻过桥洞，缓缓驶进中哈连云港物流合作基地。

　　“45节，90箱，可以卸货。”核对完接车计划表，陈军发出指令，一个个标有“中欧班列”字样的集装箱随即被巨型龙门吊夹起，整齐码放。

　　2天后，这批来自哈萨克斯坦的2300吨铅锭、锌锭在基地旁的连云港港装船，发往日本、韩国和东南亚。

　　哈萨克斯坦是内陆国，曾因没有“出海口”，商品进出口受到极大限制。当中国提出共建“一带一路”倡议，哈萨克斯坦第一时间积极回应：“中国好，哈萨克斯坦就好。哈萨克斯坦希望搭上中国经济发展的快车，愿同中方就各自发展战略加强协调，实现共同发展。”

　　中哈连云港物流合作基地是中哈共建“一带一路”首个重点项目。陈军记得，从签署合作协议到项目落地，只用了8个月。2014年5月19日，中哈两国元首共同启动控制系统，项目正式投产运营。“那时我刚成为基地调度员，现场看到满载货物的火车专列鸣笛启程，激动，也蛮期待！”陈军说。

　　10年时间，基地从一个没有铁路专线的小堆场发展为陆海联运中心，陈军听到越来越多的汽笛声，接发车计划表也越摞越厚，从最初两三天1列，到现在1天就有两三列。陈军告诉记者：“刚接的这班，是第5022列！”

　　留下来“见证果实”

　　一面大屏幕，密密麻麻地显示着接发车数据、场站实时运转情况，还能同时看到相隔万里的两处作业现场——这是中哈连云港物流合作基地新建的数字化调度中心，通过互联系统，中哈合作伙伴数据同步，双方能及时了解彼此动向，提高作业效率。陈军指向一处画面：“瞧，无水港那头也忙着呢！”

　　屏幕上，4000多公里外的中哈边境，距中国霍尔果斯口岸仅15公里的“霍尔果斯—东大门”无水港一派繁忙。听说要跟记者连线，51岁的穆拉特·苏列伊缅诺夫穿着橙白黑相间的工装就来了，脸上露出淳朴的笑容。

　　他刚忙完，跟工友们完成了一列中欧班列的换装工作——过境中国进口的货物从连云港装车运来，在无水港由窄轨换装宽轨车板，然后一路向西，驶往哈萨克斯坦和其他中亚国家乃至欧洲。

　　作为“霍尔果斯—东大门”无水港生产处经理，穆拉特已在这里干了6年，亲眼见证哈中联合投资建设的无水港从无到有、从小到大，“看到了哈中跨境运输合作结下的果实”。

　　2017年6月8日，第三次踏上“一带一路”首倡之地的习近平主席专门观看了中哈跨境运输合作介绍短片，现场先后连线基地和无水港。习近平主席在致辞中指出，将连云港—霍尔果斯串联起的新亚欧陆海联运通道打造为“一带一路”合作倡议的标杆和示范项目。

　　目标正一步步变成现实。穆拉特说，无水港建设前，这里除了荒山就是旷野。那时，刚从老家跋涉而来的他作了一个大胆决定：留下！短短数年，“霍尔果斯—东大门”已变成中亚地区最大的无水港。现在，这里累计换装过境集装箱已接近120万标箱。

　　“显然，我选对了。”穆拉特笑道。

　　“金色湖泊”变得繁华

　　让穆拉特这位“老铁路人”高兴的，远不止“荒地上长起新陆港”。

　　无水港所属的哈萨克斯坦站名为阿腾科里，当地语意为“金色湖泊”，火热的跨境运输让这个名字愈发名副其实，也被哈萨克斯坦年轻人熟知和喜爱。

　　“现在，不少周边村镇孩子考大学特意选择机械类专业，毕业后直接到无水港上班，而不再是远离家乡打拼，这多好！”穆拉特指着一排高楼告诉记者，无水港周边已配套建起小区、商场，他也在这里安了家。

　　“两个国家，一个目标”。通往哈萨克斯坦的路上，用哈萨克语书写的这面广告牌格外醒目。穆拉特认为，正是因为“一带一路”倡议、因为中哈两国共同努力，新亚欧陆海联运通道才得以贯通，“现在，哈萨克斯坦有了直通太平洋的‘出海口’，成了连接亚洲和欧洲的重要交通枢纽！这里变得繁华，我们也有了好工作。”

　　联通四海的“一带一路”倡议，就是这样连接起各国人民的共同发展梦想：亚欧大陆上，途经哈萨克斯坦的“钢铁驼队”跨过高山大漠，14天飞驰1.1万多公里，把中国云南和越南的咖啡送至欧洲餐桌；中南半岛上，中老铁路跨境货运列车已覆盖老挝、泰国、缅甸、马来西亚、柬埔寨等国，日均开行数量从2列增至12列，老挝开始由“陆锁国”变为“陆联国”……

　　“在人类追求幸福的道路上，一个国家、一个民族都不能少。”共建“一带一路”的利好，正吸引全球超过3/4的国家、32个国际组织参与其中。

　　傍晚，中哈连云港物流合作基地数字化调度中心里更新了一条信息：18时，物流基地第5023列中欧班列，将满载汽车零配件、机械产品、家居生活用品，发往哈萨克斯坦。

　　屏幕那头，穆拉特又忙活了起来。等待他的，是更多有奔头的好日子。

(责编：卫嘉、袁勃)

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