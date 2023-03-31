本报记者 李嘉宝

博鳌亚洲论坛国际会议中心外旗帜飘扬。

蒙钟德摄（人民图片）

3月28日至31日，博鳌亚洲论坛2023年年会在海南博鳌举行。今年是自新冠疫情暴发以来，博鳌亚洲论坛年会首次完全恢复线下会议。本届年会的主题是“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。

“发展与普惠”“治理与安全”“区域与全球”“当下与未来”……会场内外，海外华侨华人聚焦博鳌关键词，从中发现商机、提振信心。

平台：传递中国声音

阳春三月，博鳌之约如期而至，新老朋友再次相聚。参加论坛年会的代表中，活跃着不少华商的身影。

3月29日，博鳌亚洲论坛2023年年会·华商领袖与华人智库圆桌会议举行。来自12个国家和地区的30余名华商领袖及专家学者就中国式现代化、华侨华人与“一带一路”、应对国际秩序变动挑战等进行交流。会场内，泰国中华总商会副主席暨各行业公会执行主任李桂雄认真聆听，不时记录。

“这是疫情发生以来，我作为华商代表首次在线下参加博鳌亚洲论坛年会。”李桂雄在接受本报记者采访时表示，不久前闭幕的全国两会，让世界看到了中国开放发展的坚定信心。如期而至的博鳌亚洲论坛年会，成为传递中国声音的又一重要平台。开放始终是博鳌亚洲论坛的关键词，通过这一开放平台，世界能够感受到中国与亚洲同进步、与世界共发展的担当和诚意。

李桂雄的“博鳌时间”非常充实。除了参与开幕式及相关议题的讨论，他还将要赴海南文昌、万宁等地参观访问，寻找更多商机。

今年博鳌亚洲论坛年会的议题丰富，包括产业链供应链新格局、亚洲区域合作、“一带一路”、自贸港建设、中国式现代化等。会场外，更多华侨华人通过多种方式关注“博鳌声音”。

“后疫情时代，全球经济复苏之路如何走？作为世界经济重要引擎的中国，将发挥哪些引领作用？博鳌亚洲论坛年会上的这些热点话题，也备受海外华商关注。”泰国华人青年商会会长、永泰珠宝集团董事长李嘉淳关注到，与会嘉宾普遍认为，中国式现代化把高质量发展作为首要任务，中国不断以自身新发展为世界提供新机遇，携手各方高质量共建“一带一路”，为世界经济复苏发展增添了新动力。

德国福建商会会长陈云斌关注到，近年来，共建“一带一路”成为论坛的热词，今年也不例外。本次年会上，“一带一路”、制度型开放、亚洲区域合作等以“开放”为底色的议题成为热点。各方对加强开放合作、促进共同发展的呼声高涨、愿望强烈。

议题：引发华商兴趣

今年博鳌亚洲论坛年会期间，海南在论坛框架下举办“全球自由贸易港发展论坛”，围绕“制度型开放与自由贸易”主题，邀请国内外多个自贸试验区代表参加，为自贸港建设建言献策。年会结束后，一系列离岛免税新政将落地实施。今年起，海南自贸港全岛封关前基础设施和制度体系等“软硬件”建设将进一步提速。一系列积极信号，令法国“华二代”创业协会会长詹胜洁备感振奋。

“乘着海南自贸港建设发展的东风，我在海南成立了华二代（海南）孵化器有限公司，主要为欧洲华侨新生代回国创业提供创投服务平台。”詹胜洁说，“在海南创业的近三年时间里，我深刻感受到自贸港建设发展的活力，一系列优惠政策落地，越来越多外资企业落地海南。今年博鳌亚洲论坛年会将自贸港建设作为重点议题之一，有利于进一步提升海南自贸港建设水平。未来，海南自贸港建设机遇无限。期待海南在物流、航运等方面加快改善基础设施水平，更好地发挥面向亚洲、辐射世界的区位优势。”

在新西兰亿贝通有限公司执行董事王思维看来，海南是新西兰优质产品进入中国市场的重要目的地之一。“疫情期间，国际往来一度受阻，海南离岛免税利好政策凸显优势。自2021年起，我们加大了对海南各大免税店、线上线下超市投放产品的力度，销售业绩相当可观。今年博鳌亚洲论坛年会释放出更多利好消息，相信随着海南自贸港封关运作，企业关税成本降低，利润空间会更大。”王思维说。

自贸区（港）在推动区域经济一体化方面将发挥哪些作用？海南打造高水平开放高地有哪些路径？如何全面深化与《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）各成员方的务实合作？博鳌亚洲论坛年会上的“海南议题”，引起李桂雄的浓厚兴趣。

“海南地处东南亚和中国大陆两个最活跃市场的交汇点，深化与东南亚的合作是海南自贸港重要发展方向。”李桂雄介绍，不久前，海南省贸促会、泰国中华总商会在泰国曼谷联合举办中国（海南）—泰国经贸合作推介洽谈会，两地企业现场签约7个项目。“作为海南省贸促会驻泰国代表处首席代表，我见证了琼泰合作结出的硕果。通过参与博鳌亚洲论坛年会，我了解到更多有关中国对外开放及海南自贸港建设的最新信息，对未来两地深化合作有了更大信心。”

同为旅泰华商，李嘉淳也在积极布局海南。“海南自贸港在区域经济合作中有独特优势，一是支持外资力度大，二是地理位置优越，旅游业等第三产业发展势头良好。目前，我计划将公司的珠宝生产、研发、设计、展示等业务逐渐向海南转移，后续将推进更多合作项目落地。”

信号：增强发展信心

春为岁首，标注梦想的新起点。从博鳌出发，广大华侨华人踌躇满志、干劲十足。

“从全国两会到博鳌亚洲论坛，中国扩大高水平对外开放的信号更加清晰。”李嘉淳表示，中国市场消费潜力巨大，消费升级趋势明显。随着中国调整疫情防控举措，中国的市场活力将进一步得以释放。泰国是共建“一带一路”的重要国家，泰中经贸合作前景可期。“我们将努力把更多更好的商品带给中国消费者。目前，我已经预订了第六届进博会的展位，并筹备带动一批泰国珠宝企业参展，抢抓中国扩大开放重大机遇。”

王思维的公司也早早定下了“进博会之约”。“随着中国居民收入水平的提高、健康意识的增强，中国市场对新西兰优质产品的需求将进一步提升。我们对布局中国市场充满信心。”王思维说，“近期，我会回国与中国团队加强协调配合，从渠道端、产品端推动公司产品深挖中国市场，同时将依托各大电商平台、‘网红带货’等加强宣传，创新营销模式。”

“开放的中国带给世界更多机遇。”瑞士欧亚论坛主席朱爱莲表示，“我希望推动瑞士欧亚论坛尽快落户海南，在海口成立中国办事处。我个人还计划在海南成立一家投资贸易公司。最近，我正在研究公司落户海南能享受到的具体优惠政策，这也是许多外商、侨商朋友共同关注的话题。期待国内相关部门能组织更多商务考察活动，让全球企业进一步关注海南、关注中国。”

“海外创业者将海南视为进入中国市场的一个重要通道，他们非常关注自贸港各类政策在海南的落地。”詹胜洁表示，作为海南贸促会驻法国代表，不久前我在法国组织了几场海南推介会，近期还将举办更多类似活动。同时，今年我们还将扩大孵化器规模，预计将在艺术、品牌零售等专业性行业，为年轻的华侨华人创业者提供创业孵化服务。

参与创建中欧跨境法务科技综合服务平台、筹备成立海外华侨华人社团长乐联络总部、在中德之间奔走牵线企业合作……这段时间，陈云斌收获不小。“中国积极参与贸易和投资领域的多边合作，不断缩减外资准入负面清单，推动建设更高水平开放型经济新体制，对全球企业来说都是重大利好。作为旅欧侨商，我将继续扮演好民间使者的角色，推动更多企业合作对接，拥抱‘一带一路’发展机遇。”

(责编：牛镛、杨光宇)