美国是一个移民国家，但其对待移民的历史充满歧视、排斥、逮捕、拘留、驱逐的非人道惨剧，对移民人权的侵犯比比皆是、从未间断。近年来，美国政府更是制造了一桩又一桩针对赴美难民和移民的人道灾难。铁的事实证明，美国在难移民问题上并非自诩的“民主灯塔”，而是充斥着谎言和双标。

美国对待移民的历史，就是一部充斥着非人道惨剧的“黑历史”。来自爱尔兰、日本、东欧和南欧、拉丁美洲、中东的移民，都曾经在美国遭到歧视与排斥。排华运动是美国历史上最臭名昭著的歧视与排斥移民暴行，还催生了美国第一部也是唯一一部以种族和国籍为理由，禁止特定族裔所有成员移民美国的法律——《排华法案》，该法案直到1943年才被正式废除。白人对黑人的奴役历史至今仍对黑人后裔造成严重伤害，使其生命权、发展权和政治权利很难得到有效保障。2022年9月，联合国消除种族歧视委员会发布的关于审议美国履行《消除一切形式种族歧视国际公约》情况的结论性报告指出，美国历史上殖民主义和奴隶制留下的阴影至今仍挥之不去，助长着美国社会流行的种族主义。

近年来，美国政府更是越来越严格地限制移民，并且苛刻和非人道地对待移民。移民儿童被迫与父母强行分离拘留，被关在铁笼子里，只有简易的锡箔纸当“保暖毯”；美国边境执法部门巡逻队员骑在马背上，挥舞着马鞭冲向人群将难民驱逐到河水里；“移民卡车”惨剧酿成迄今最严重的移民死亡事件，53人因闷热而死……联合国人权事务高级专员沃尔克·图尔克批评道，美国政府边境移民政策对寻求庇护者的基本权利构成威胁，破坏国际人权和难民法的根基。美国社会还存在对移民及其后裔的严重歧视，近年来“仇亚”问题尤其突出。根据“停止仇恨亚裔美国人与太平洋岛居民联盟”2022年的调查，过去两年该组织报告了11467起仇视亚裔美国人和太平洋岛居民事件。

美国根深蒂固的种族歧视是造成其移民问题的重要原因，国内政治极化导致移民问题日益恶化。种族主义贯穿着美国移民政策及对待移民的态度。调查显示，56%的美国选民认为美国仍然是个种族主义社会，70%的黑人认为超过一半的白人信奉白人至上主义。针对恶劣的现状，美国两党虽然都曾提出各自的移民改革方案，但很快就步入死胡同。美国两党都将难移民作为政治博弈筹码，但两党都没有真正推动问题的解决。美国的保守政客与媒体还不断渲染移民威胁，煽动反移民情绪，在美国本土引发多起针对移民和少数族裔的恐怖主义事件。

美国难移民问题积重难返，很大程度上是美国自身霸权霸道霸凌行径造成的恶果。美国把霸权主义的魔爪伸向哪里，就把难民问题带到哪里。根据联合国公布的数据，美国军事介入叙利亚已造成当地至少35万人失去生命，1200多万人流离失所，1400万平民急需人道主义援助，叙利亚难民问题被联合国称为“我们这个时代最大的难民危机”。美国在提出“门罗主义”后的200年间，30多次军事介入拉美国家，向地区国家强行输出美式民主，大搞经济掠夺，甚至策动政权颠覆。当这些国家的人民不堪美国制造的贫困动荡，试图北上逃脱时，又被美国拒之门外，甚至遭到暴力逮捕和监禁。美国民主党联邦众议员奥卡西奥—科尔特斯批评说：“美国在几十年时间里，对于拉丁美洲政权更迭的不稳定状况负有责任。我们不能放火烧了某人的房子，然后责备他们逃难。”

美国应认真审视并纠正自身在难移民问题上的累累劣迹，切实改善外来难移民处境，停止霸权主义和霸凌行径，停止制造新的难民危机，停止扮演“人权卫道士”，停止借人权问题对他国进行抹黑和打压。

《 人民日报 》（ 2023年03月31日 16 版）

(责编：牛镛、杨光宇)