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警惕穷兵黩武的美国（钟声）

2023年03月31日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　日益增长的巨额军费，反映的是美国对早已过时的冷战思维的执迷，对求和平、促发展的历史潮流的悖逆

　　

　　美国政府日前公布2024财年预算计划，其中国防预算总额高达8420亿美元，同比增长8.9%，这是美国军费连续多年创下历史新高。据预测，美国国会最终批准的军费总额有可能突破9000亿美元，堪称“天量”，引发国际社会普遍担忧。

　　美国多年来一直是全球军费开支最高的国家。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所的分析显示，美国军费约占全球各国军费总支出的40%。《2022年斯德哥尔摩国际和平研究所年鉴》指出，美国目前的武器政策和做法往往助长战争。在目前全球的冲突中，大约有2/3的冲突，即46个冲突中的34个涉及一个或多个由美国武装的当事方。

　　冷战结束后，美国为实现其地缘政治私利，凭借高额军费支撑的强大军力频频挑起冲突，在伊拉克、阿富汗、利比亚、叙利亚等国发动一系列战争。乌克兰危机全面升级一年多以来，大量美军现役和库存武器弹药被投入战场，推高冲突烈度，造成巨大人员伤亡。美国不但没有收手迹象，反而不断拱火浇油。据悉，美国国防部向几大军火商发出多项用于乌克兰战场的弹药采购需求，这些弹药生产周期长达数年。美方如此处心积虑，到底还想让危机延宕多久？

　　近年来，美国热衷于炒作大国对抗与竞争，大搞军备扩张，以维护自身霸权。2024财年美国军费包括斥资377亿美元用于新型洲际弹道导弹、战略轰炸机等“三位一体”核力量更新换代，1700亿美元用于武器装备采购，1450亿美元用于重点发展高超音速导弹等远程打击系统，还为所谓“太平洋威慑计划”注资91亿美元，增幅达50%。“美国仍被虚假的‘霸权梦’所困。”美国《外交》双月刊网站近日刊登波士顿大学国际关系与历史学荣誉教授安德鲁·巴切维奇的文章指出，美国外交政策机构坚持认为世界需要更多美国军事力量，伊拉克战争和阿富汗战争的惨败也没能阻止美国继续在军事行动上下赌注。

　　当前，美国政府财政状况堪忧，日子并不好过。2022年美国政府债务已突破31万亿美元，远高于其国内生产总值，可以说是债台高筑。美媒近日公布的民调结果显示，69%的美国民众认为美国正处于经济衰退之中，55%的民众表示他们会在经济衰退中失去一切。尽管如此，五角大楼仍开出如此高的军费预算，强迫美国纳税人埋单，把巨额利润装入军工复合体的腰包。有钱大搞军火、无钱改善民生，这就是畸形的美式民主现状。

　　日益增长的巨额军费，反映的是美国对早已过时的冷战思维的执迷，对求和平、促发展的历史潮流的悖逆。国际社会必须对大搞军备扩张的美国保持高度警惕。美国如不认真检视自己的所作所为，继续在穷兵黩武的老路上狂飙，必将受到国际社会一切爱好和平力量的坚决反对。


　　《 人民日报 》（ 2023年03月31日 03 版）
(责编：牛镛、杨光宇)

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