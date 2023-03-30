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秦刚分别会见巴布亚新几内亚外长特卡琴科、多米尼克外长亨德森

2023年03月30日23:27 | 来源：新华网
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　　新华社海南博鳌3月30日电（记者马卓言、罗江）国务委员兼外长秦刚30日在海南博鳌分别会见巴布亚新几内亚外长特卡琴科、多米尼克外长亨德森。

　　秦刚表示，习近平主席同马拉佩总理去年成功会晤，为中国巴新关系发展注入新动力。中方赞赏巴新坚定奉行一个中国原则，愿深化“一带一路”倡议与“联通巴新”战略对接，欢迎巴新加入亚投行，愿同巴新加强在亚太经合组织、太平洋岛国论坛等框架下沟通合作。

　　特卡琴科感谢中方为巴新经济社会发展提供的大力支持，表示巴新坚定致力于深化对华关系，愿同中方进一步加强经贸、教育、人文等领域交流合作。

　　秦刚表示，在中多两国元首共同引领下，双边关系取得长足发展。中方愿同多方拓展农业、海洋、气候变化、人力资源开发等领域合作，密切人文交流，加强多边合作，推动中多关系迈上新台阶。中方赞赏多方支持全球发展倡议，欢迎多方积极参与全球文明倡议。

　　亨德森表示，多米尼克恪守一个中国原则，愿以多中建交20周年为契机加强各领域合作，深化加共体同中国交流合作。多方支持并愿加入全球文明倡议。

(责编：牛镛、杨光宇)

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