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外交部发言人：中方将坚决有力捍卫国家主权和领土完整

2023年03月30日20:38 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月30日电（记者董雪）外交部发言人毛宁30日说，中方对美方不顾中方严正交涉和反复警示，执意安排蔡英文“过境”窜美提出严正抗议，予以强烈谴责。中方将继续密切跟踪事态发展，坚决有力捍卫国家主权和领土完整。

　　毛宁是在当日例行记者会上就蔡英文“过境”窜美一事回答提问时作出上述表示的。

　　毛宁指出，中方坚决反对任何形式的美台官方往来，坚决反对台湾地区领导人以任何名义、任何理由窜美，坚决反对美国政府同台湾方面进行任何形式的官方接触。中方对美方不顾中方严正交涉和反复警示，执意安排蔡英文“过境”窜美提出严正抗议，予以强烈谴责。

　　“美台相互勾连，以‘过境’为幌子安排蔡英文在美从事政治活动，妄图借此提升美台官方往来和实质关系，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重损害中方主权和领土完整，向‘台独’分裂势力发出严重错误信号。”毛宁说，这也再次证明，当前台海局势面临新一轮紧张的根本原因，是台湾当局一再企图“倚美谋独”，而美方一些人有意推进“以台制华”。

　　毛宁强调，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美关系第一条不可跨越的红线。

　　“中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，将不支持‘台独’、不支持‘两个中国’或‘一中一台’承诺落实到行动上，停止任何形式的美台官方往来，停止升级美台实质关系，停止虚化掏空一个中国原则。”毛宁表示，中方将继续密切跟踪事态发展，坚决有力捍卫国家主权和领土完整。

(责编：胡永秋、白宇)

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