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联合国儿童基金会：为儿童提供更好的教育是实现可持续发展的关键

2023年03月30日19:52 | 来源：新华网
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　　新华社海南博鳌3月30日电（记者黄玥、赵叶苹）“确保包容和公平的优质教育”是联合国2030年可持续发展议程的重要内容。出席博鳌亚洲论坛2023年年会的联合国儿童基金会副执行主任卡琳·赫尔肖夫接受新华社记者采访时表示，为儿童提供更好的教育是实现可持续发展的关键。

　　首次参加博鳌亚洲论坛，卡琳·赫尔肖夫关注“给下一代更好的教育”议题。谈及初衷，她表示，“无论是战争冲突、气候变化还是后疫情时代的社会动荡，儿童是最容易受到这些危机影响的群体。教育不平等现象进一步加剧。”

　　何为“更好”？卡琳·赫尔肖夫认为，全球儿童要通过教育学习掌握四项知识技能。“第一是基础技能，包括识字和算术方面的技能。第二是适应互联网发展的数字技能。第三是掌握相应的生活技能，帮助他们去解决一些问题。最后是职业技能，帮助他们进入劳动力市场、实现就业，更好地融入社会。”

　　与大城市相比，乡村地区和偏远地区的教育资源相对薄弱、短缺。近些年走访中国，卡琳·赫尔肖夫对青海等地为儿童创造公平接受早期教育机会的项目印象深刻。“看到很多3到5岁的学龄前儿童特别期盼去学校上课，他们不仅能学习算术和识字的知识技能，还能有一起玩耍的同伴。在学习过程中享受乐趣，是儿童早期发展非常重要的要素。”

　　为了促进教育公平可及，联合国儿童基金会正与中国教育部开展一系列合作，在农村地区加强教师能力建设；推进融合教育，关注有特殊学习需求的儿童；赋能女孩，增强她们对科学、技术、工程和数学领域的兴趣和信心。

　　卡琳·赫尔肖夫表示，“联合国儿基会将分享推广这些好的经验做法，通过弥合教育鸿沟，竭尽所能让每名儿童都能接受教育并享受教育。”

(责编：崔译戈、刘慧)

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