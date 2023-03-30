新华社北京3月30日电（记者董雪）外交部发言人毛宁30日表示，中方欢迎罗塞夫女士履新新开发银行行长，将持续深化与新开发银行的全方位合作，全力支持她在华顺利履职。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，新开发银行24日宣布，该行理事会一致选举巴西前总统罗塞夫担任新任行长，任期两年，立即生效。罗塞夫已于27日抵达上海。发言人对此有何评论？

毛宁表示，新开发银行是金砖国家合作的标志性成果之一。成立7年多来，银行已批准99个贷款项目，总额超过340亿美元，为新兴市场国家和发展中国家基础设施建设和可持续发展提供有力保障。“除创始成员国外，孟加拉国、阿联酋、埃及和乌拉圭也已经或即将成为新开行大家庭的一员，这充分显示了金砖国家合作机制的活力和国际影响力。”

毛宁表示，罗塞夫女士作为知名政治家、经济学家，长期以来积极致力于全球发展事业，在国际社会享有卓越声望，具有重要影响力。巴西政府提名罗塞夫女士出任新开发银行行长，充分体现出对新开发银行和金砖合作机制的高度重视，中方对此表示赞赏。

“作为东道国，中方欢迎罗塞夫女士履新，将持续深化与新开发银行的全方位合作，全力支持她在华顺利履职。”毛宁说，期待在罗塞夫女士的智慧和专业领导下，在各成员国共同努力下，新开发银行能取得更大的成绩与发展，为包括金砖国家在内的新兴市场国家和发展中国家发展繁荣作出更大贡献。

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