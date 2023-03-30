人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部发言人：中方欢迎罗塞夫担任新开发银行行长

2023年03月30日19:39 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京3月30日电（记者董雪）外交部发言人毛宁30日表示，中方欢迎罗塞夫女士履新新开发银行行长，将持续深化与新开发银行的全方位合作，全力支持她在华顺利履职。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，新开发银行24日宣布，该行理事会一致选举巴西前总统罗塞夫担任新任行长，任期两年，立即生效。罗塞夫已于27日抵达上海。发言人对此有何评论？

　　毛宁表示，新开发银行是金砖国家合作的标志性成果之一。成立7年多来，银行已批准99个贷款项目，总额超过340亿美元，为新兴市场国家和发展中国家基础设施建设和可持续发展提供有力保障。“除创始成员国外，孟加拉国、阿联酋、埃及和乌拉圭也已经或即将成为新开行大家庭的一员，这充分显示了金砖国家合作机制的活力和国际影响力。”

　　毛宁表示，罗塞夫女士作为知名政治家、经济学家，长期以来积极致力于全球发展事业，在国际社会享有卓越声望，具有重要影响力。巴西政府提名罗塞夫女士出任新开发银行行长，充分体现出对新开发银行和金砖合作机制的高度重视，中方对此表示赞赏。

　　“作为东道国，中方欢迎罗塞夫女士履新，将持续深化与新开发银行的全方位合作，全力支持她在华顺利履职。”毛宁说，期待在罗塞夫女士的智慧和专业领导下，在各成员国共同努力下，新开发银行能取得更大的成绩与发展，为包括金砖国家在内的新兴市场国家和发展中国家发展繁荣作出更大贡献。

(责编：崔译戈、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部