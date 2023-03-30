新华社特古西加尔巴3月30日电综述：洪都拉斯官员和民众看好洪中关系发展前景

新华社记者朱婉君 吴昊 席玥

北京时间3月26日，中国同中美洲国家洪都拉斯建交。连日来，洪都拉斯各界人士积极评价洪中两国建交，看好洪中关系深入发展的美好前景。

洪都拉斯总统府事务部部长鲁道夫·帕斯托尔表示，与中国建交为该国发展“开启一扇重要的机遇之门”。他期待中国以自身经验帮助洪都拉斯解决贫困等问题，助力该国改善基础设施。他说，自己对中国传统文化与智慧“非常崇拜”，随着未来两国人文、学术交流不断加深，希望自己以及更多洪都拉斯人能有机会访问中国。

“洪都拉斯坚定迈出了重要一步。”洪都拉斯副外长赫拉尔多·托雷斯接受新华社记者采访时说，两国建交是“非常积极的决定”，洪方期待向中国学习减贫和经济发展经验，希望在卫生、科技等领域同中国深入合作，造福更多民众。

“我去过中国，中国悠久的历史与现代化的生活令人印象深刻。”洪都拉斯战略计划部部长里卡多·萨尔加多表示，洪中建交的“历史性时刻”令人振奋，洪方希望参与世界和平与多极化进程，进一步融入国际社会。

洪都拉斯文化部长安娜雷亚·贝莱斯说，欢迎中国朋友来洪都拉斯了解古老的玛雅文明，感受加勒比海的美好风光。“我真心希望两国展开丰富持久的合作，期待向中国朋友展示这里的民俗、音乐等。”

“在全球化世界中，洪政府开启同中国人民的交流，充分考虑了洪人民福祉。”在洪文化部工作的何塞·路易斯·雷西诺斯告诉记者。他说，希望两国关系快速发展，两国能深入交流文化发展经验。

“中国经济发展快，中国人民勤劳善良。”小学教师胡里·埃尔南德斯告诉记者，相信洪中关系发展一定能造福两国人民。

“我刚学习两个月中文，得知洪中建交很激动，希望有机会去中国看看。”洪都拉斯国家剧院工作人员杰森·塞佩达说，拉美地区大多数国家已同中国建交，事实证明这样的关系惠及各方。

“洪中建交对我们而言绝对是好消息，中国可帮助我们国家发展进步。”在洪国家移民局工作的何塞安娜·马丁内斯说，洪都拉斯人也非常渴望了解中国。（参与记者：赵凯）

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