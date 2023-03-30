人民网记者 黄培昭 沈小晓

“这趟列车我已经坐了好多年，除了周末，每天雷打不动，列车员都认识我了。”罗塞莉亚说。罗塞莉亚是坦桑尼亚达累斯萨拉姆一家中学的数学教师，家住在外地的她每天都乘坐坦赞铁路列车通勤。“中国在当初并不富裕的时候，帮助坦桑尼亚和赞比亚修建了这条纵贯两国腹地、具有战略意义的交通大动脉，成为坦中友谊的象征和见证。”罗塞莉亚说。

正在乘车的罗塞莉亚和记者打招呼。人民网记者 沈小晓摄

坦赞铁路是迄今中国最大的援外成套项目之一，是由中国土木工程集团有限公司的前身铁道部援外办公室代表我国政府组织、设计及建造的工程，全长1860公里，东起坦桑尼亚港口城市达累斯萨拉姆，西至赞比亚中部的卡皮里姆波希，是贯穿东非和中南部非洲的大干线。坦赞铁路于1970年10月开工，1976年7月正式移交坦、赞两国政府。该铁路为非洲国家打破种族隔离制度封锁、推进民族独立和解放发挥了巨大作用，被非洲人民称为“自由之路”“友谊之路”。

近日，记者乘坐坦赞铁路列车，进一步感受到其作为中坦和中非友谊丰碑的重要意义。在采访中，记者遇到了家住铁路沿线的坦桑尼亚农民哈桑。他告诉记者，坦赞铁路的修建给他的生活带来了翻天覆地的变化。“铁路修建前，我们几乎没有交通工具和道路，人们需要步行几个小时才能到达最近的城镇。”哈桑表示，随着坦赞铁路的建成，他的农产品可以通过铁路运到更远的市场，极大改善了自己的生活。此外，铁路沿线建了许多新的城镇和村庄，为当地居民带来更多的工作机会。

达累斯萨拉姆火车站。人民网记者 沈小晓摄

“坦赞铁路是一条中国帮助非洲人民实现民族独立和解放的自由之路，是象征中非人民世代友好的友谊之路，堪称南南合作的典范，在中非关系史上树立了一座不朽的丰碑。”据坦赞铁路工程师穆萨介绍说，铁路全线工程浩大、技术复杂，部分路基、桥梁和隧道地基土质均为淤泥、流沙，施工条件异常艰难。铁路穿越平原、高山、峡谷、湍急的河流、茂密的原始森林，沿线许多地区都是荒无人烟、野兽出没之地，给施工造成了很大障碍，但中国克服多重困难，把一条优质的铁路交给坦赞两国人民。“今天中国的‘一带一路’倡议成为坦赞铁路精神的延伸和拓展，非洲人民感谢中国的无私之举。”穆萨说。

作为坦赞铁路的建设者，中国土木工程集团扎根东非大地，继承并发扬“坦赞铁路精神”，多年来致力于坦赞铁路建设与后期经济技术合作，为坦赞铁路的运营和发展起到重要作用，创造了大量工作岗位，在当地赢得了广泛好评。

工作中的罗纳德·朱迪。人民网记者 沈小晓摄

今年35岁的罗纳德·朱迪是中国土木东非有限公司的当地员工，他曾在中国求学，后在中国土木东非有限公司工作了6年，对中国和中国企业有很深的感情。“公司为我们提供了一个很好的发展平台，我可以充分发挥自身能力，把我的想法实施到实际工作中。我很喜欢和中国同事们共事，他们十分热情、工作能力强，对我也产生了十分积极的影响。”现在罗纳德已经成为一名项目协调经理，他表示，希望自己在工作中能够为公司做出更多贡献，自己和企业都能在坦桑尼亚这片充满发展机遇的土地上获得更大的成长。

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